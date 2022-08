HBO – premiery w tym tygodniu (08.08-14.08)

W tym tygodniu na HBO Max zagoszczą dawne przeboje, w tym kultowy serial na podstawie powieści Arthura Conan Doyle'a, czyli Sherlock. Sprawdźcie, co jeszcze pojawi się na HBO w najbliższych dniach.

Szeregowiec Ryan

Premiera: 8 sierpnia

Klasyka kina wojennego. Rok 1944, plaża w Omaha. Amerykańska armia ponosi ciężkie straty podczas ataku na siły niemieckie. W Waszyngtonie generał George Marshall dowiaduje się, że w ciągu tygodnia trzech synów państwa Ryan zginęło na wojnie. Czwarty syn, James Francis Ryan, zaginął gdzieś w Normandii. Marshall zleca specjalną misję ratunkową mającą na celu odnalezienie Ryana. Zadania podejmuje się kapitan Miller (Tom Hanks), który wraz z siedmioma ludźmi ze swojej kompanii w poszukiwaniu zaginionego żołnierza przedziera się na terytorium wroga.

Sherlock (sezon 1-4)

Premiera: 11 sierpnia

Współczesna adaptacja klasycznych kryminałów sir Arthura Conan Doyle'a. Doktor John Watson (Martin Freeman) wraca do Anglii po służbie w Iraku. Dręczy go samotność i wojenna trauma. Nieoczekiwanie poznaje ekscentrycznego detektywa, Sherlocka Holmesa (Benedict Cumberbatch) i pomaga mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Genialny, arogancki Sherlock i sympatyczny John zaczynają tworzyć nietypowy duet do walki ze zbrodnią. Towarzyszą im ikoniczne postaci z książek Doyle'a (oczywiście w nowoczesnym wydaniu): nieporadny komisarz Gordon, cyniczny Mycroft Holmes, urocza pani Hudson, zmysłowa Irene Adler czy złowrogi Moriarty.

Król komedii

Premiera: 13 sierpnia

Klasyczny film Martina Scorsese, który posłużył jako jedna z inspiracji dla filmu Joker. Rupert Pupkin (Robert De Niro) to niezbyt utalentowany komik. Nie zważając na braki w warsztacie dąży do wielkiej scenicznej kariery, inspirując się słynnym Jerrym Langfordem (Jerry Lewis). Gdy podstępem udaje mu się poznać gwiazdora, próbuje zmusić go do pomocy w zdobyciu sławy.

Premiery 8 sierpnia

Miasto na wzgórzu III (odc. 2)

Anarchiści (odc. 5)

Westworld IV (odc. 7)

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX (odc. 19)

Szeregowiec Ryan

Premiery 9 sierpnia

Branża II (odc. 2)

Roswell, w Nowym Meksyku IV (odc. 9)

Premiery 10 sierpnia

Co robimy w ukryciu IV (odc. 4)

Tuca i Bertie III (odc. 6)

Uśmiechnięci przyjaciele (odc. 9)

Premiery 11 sierpnia

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny (odc. 6-7)

Sherlock (odc. 1-3)

Sherlock II (odc. 1-3)

Sherlock III (odc. 1-3)

Sherlock IV (odc. 1-3)

Premiery 12 sierpnia

Primal II (odc. 5)

Rap Sh!t (odc. 5)

Odzyskać noc

Premiery 13 sierpnia

Fantastyczni przyjaciele (odc. 6)

Próba generalna (odc. 5)

Teletubisie II (odc. 1-60)

Cud

Król komedii

Premiery 14 sierpnia

Meduza

Poniedziałek

