HBO – premiery w tym tygodniu (16.05-22.05). Co warto obejrzeć?

Serial science-fiction, dokumenty i kilka filmów sprzed lat. Znamy rozkład jazdy HBO Max na najbliższe dni.

Miłość ponad czasem (sezon 1)

Premiera: 16 maja

Adaptacja powieści science-fiction The Time Traveler's Wife autorstwa Audrey Niffenegger. Serial opowiada o Clare, studentce sztuk pięknych, która zakochuje się w Henrym. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie dziwna przypadłość, na którą cierpi mężczyzna. Tajemnicza wada genetyczna powoduje, że niezależnie od swojej woli Henry przemieszcza się w czasie, porzucając swoje dotychczasowe życie. Scenariusz serialu stworzył Steven Moffat. W rolę Clare wcieliła się Rose Leslie (Gra o Tron), zaś Henry'ego zagrał Theo James (Seria Niezgodna: Wierna)

Tina

Premiera: 17 maja

Film dokumentalny o jednej z największych gwiazd muzyki i ikon popkultury, Tinie Turner. Opowieść zaczyna się na początku kariery piosenkarki, by następnie podążyć ścieżką jej największych sukcesów, światowych przebojów i wyprzedanych tras koncertowych.

Defendor

Premiera: 20 maja

Nieco zapomniany film parodiujący produkcje z gatunku superhero. Arthur Poppington nocami przybiera maskę mściciela o przydomku Defendor i przemierza miasto, by walczyć ze zbrodnią. Problem w tym, że jego metody są dość niekonwencjonalne, a stróże prawa uważają go za niezrównoważonego. Nie zważając na krytykę, Defendor przy pomocy prostytutki Angel poszukuje geniusza zbrodni, Kapitana Industry. W rolach głównych: Woody Harrelson, Kat Dennings, Sandra Oh, Elias Koteas.

