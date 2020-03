HBO robi serial na podstawie The Last of Us!

Za projekt odpowiada twórca gry oraz scenarzysta serialu Czarnobyl.

Ekranizacji popularnych gier było sporo, jednak tych dobrych powstało niezbyt wiele. Do zaszczytnego grona udanych przeniesień gier na ekran, pretenduje właśnie HBO, tworząc serial na podstawie przebojowej produkcji od Sony – The Last of Us. O projekcie poinformował właśnie serwis The Hollywood Reporter.

Tytuł powstaje w koprodukcji z Sony Pictures Television, ze wsparciem PlayStation Productions, dla których będzie to pierwszy serial telewizyjny. Producentami wykonawczymi są Carolyn Strauss oraz Evan Wells - szef Naughty Dog, czyli studia odpowiedzialnego za stworzenie gry. Sukces produkcji mają zapewnić również: współtwórca gry, obecnie pracujący nad jej kontynuacją - Neil Druckmann oraz Craig Mazin, który współpracował już z HBO podczas tworzenia jednego z hitów stacji – serialu Czarnobyl. Panowie mają wspólnie napisać scenariusz i nadzorować prace nad ekranizacją The Last of Us. Craig Mazin jest podobno również wielkim fanem gry, co zdecydowanie może się przełożyć na pozytywny odbiór serialu ze strony graczy.

The Last of Us jest tytułem na wyłączność konsol Sony, który ukazał się pierwotnie w 2013 roku. To przygodowa gra akcji, której historia dzieje się w niedalekiej przyszłości. Świat zdziesiątkowała zaraza, zmieniająca zainfekowanych ludzi w agresywne i krwiożercze bestie. Zadaniem głównego protagonisty – Joela, jest eskorta dziewczynki o imieniu Ellie do organizacji o nazwie Świetliki. Fabuła nadchodzącego serialu ma się pokrywać z historią przedstawioną w pierwszej części gry, jednak mogą się pojawić elementy z nadchodzącej kontynuacji.

The Last of Us 2 ma zadebiutować już wkrótce - 29 maja, na konsolach PlayStation 4.

