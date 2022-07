HBO ucieka z Polski. Czy naprawdę warto na nas oszczędzać?

Wataha, Odwilż czy Ślepnąc od świateł to tylko kilka z wielu świetnych seriali stworzonych w Polsce przez HBO. Pewna historia jednak się kończy i nie będzie nam dane dalej obserwować sukcesów rodzimych twórców. Przynajmniej na tej platformie.

Spis treści

Kilka miesięcy temu wszyscy cieszyliśmy się z wielkiego sukcesu serialu Odwilż. Po premierze pierwszych odcinków, która miała miejsce 1 kwietnia mogliśmy z dumą napisać, że Odwilż zajmowała pierwsze miejsce najchętniej oglądanych seriali nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Dodatkowo, nasza produkcja mogła poszczycić się 14 lokatą w światowym rankingu. Xawery Żuławski, reżyser, powiedział wtedy:

Pierwszy polski serial Max Original Odwilż to opowieść na tyle uniwersalna, że trafia do widzów z różnych stron świata. - Mamy tu mocną, działającą na wyobraźnię historię trzydziestoletniej kobiety, która mogłaby być każdym z nas, która toczy walkę o każdy zwykły dzień.

Okazało się, że ogólnoświatowy sukces polskich produkcji to jednak zbyt mało. Chodzi tutaj o coś więcej. A jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

Warner Bros łączy się z Discovery i rezygnuje z oryginalnych produkcji

Polska stała się po części ofiarą połączenia Warner Bros i Discovery. Skutki sięgają jednak wiele dalej. Rzecznik Warner Bros i Discovery w oświadczeniu dla serwisu Variety powiedział:

Ponieważ kontynuujemy prace nad połączeniem HBO Max i Discovery+ w jedną globalną usługę przesyłania strumieniowego, prezentującą szeroki zakres treści w Warner Bros. Discovery, dokonujemy przeglądu naszej obecnej propozycji treści w istniejących usługach. W ramach tego procesu postanowiliśmy usunąć ograniczoną ilość oryginalnych programów z HBO Max, a także zaprzestać tworzenia naszych oryginalnych programów dla HBO Max w krajach skandynawskich i Europie Środkowej. Zaprzestaliśmy także rozpoczętych w ubiegłym roku działań rozwojowych na nowszych terytoriach, takich jak Holandia i Turcja.

Dodatkowo, w komunikacie dla polskiego serwisu NaEkranie możemy przeczytać:

W ramach dalszych prac nad połączeniem HBO Max i Discovery+ w jedną platformę, trwa przegląd aktualnej oferty programowej dotychczasowych serwisów. Elementem procesu jest decyzja o usunięciu z HBO Max części produkcji oryginalnych, a także zaprzestaniu dalszych prac nad lokalnymi produkcjami oryginalnymi HBO Max w Polsce.

Warner Bros. Discovery ogłosiło na początku tego roku plan oszczędności na poziomie 3 miliardów dolarów na przestrzeni pierwszych 24 miesięcy od zawarcia umowy. Wygląda na to, że rezygnacja z produkcji oryginalnych w Europie jest częścią tego procesu.

Zobacz również:

Na naszym kontynencie uchroniły się za to dwa rynki - Hiszpania oraz Portugalia. Ta decyzja także jest zrozumiała z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ HBO Max ma się świetnie w Ameryce Południowej oraz na latynoskim rynku Amerykańskim, gdzie dominujący jest język hiszpański.

Czy polskie seriale znikną z HBO Max?

Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, ze względu na brak szczegółowych informacji pochodzących z "samej góry zarządu". Jak mogliśmy przeczytać w cytowanych wyżej oświadczeniu, zdecydowano się "usunąć ograniczoną ilość oryginalnych programów z HBO Max". Aktualnie nie dotyczy to polskich produkcji, jednak z czasem może się to zmienić. Jak zostało to ujęte w wypowiedziach, licencje zostaną wówczas "uwolnione". W skrócie oznacza to, że będą mogły trafić na inne platformy, które oczywiście za prawa zapłacą.

Miejmy nadzieję, że obecny stan utrzyma się jak najdłużej i osoby, której dotąd nie miały okazji obejrzeć takich produkcji jak Odwilż, Wataha, Pakt czy Ślepnąc od świateł zapoznają się z nimi, bo na prawdę warto.

Czy aktualnie tworzone seriale zostaną skasowane?

Wiele osób może zadać sobie pytanie, czy produkcje, które już dostały zielone światło na produkcje w regionach objętych cięciami zostaną anulowane. Tutaj mamy dobrą wiadomość. Serwis Variery informuje, że wszystkie rozpoczęte prace zostaną ukończone.

Czy warto na nas (i nie tylko) oszczędzać?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Nie możemy jednoznacznie określić, czy rezygnacja z produkcji oryginalnych na tak wielu rynkach przyniesie oczekiwane oszczędności. Możemy tylko smucić się, że to koniec pewnej historii. Przywołana już tutaj kolejny raz Odwilż pokazuje, że nasz rynek oraz twórcy są bardzo płodni i potrafią stworzyć serial, który niczym nie odbiega od światowych standardów. Musimy jednak liczyć się z tym, że jako Polacy powinniśmy wykorzystywać w pełni każdą szansę na zaistnienie, która jest nam dana. Szansę otrzymaną od HBO polscy twórcy wykorzystali w 110 %. Pora iść naprzód.