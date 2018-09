HDCleaner - mocna konkurencja dla CCleanera i innych aplikacji optymalizacyjnych

HDCleaner to aplikacja, która co prawda nie jest tak znana jak CCleaner, jednak warto zwrócić na nią uwagę. Dlaczego?

HDCleaner to nie tylko program do optymalizacji systemu operacyjnego - jego działanie jest wszechstronne. Dostępny jest w wersji instalacyjnej, wspólnej dla systemów 32- i 64-bit, a także w dwóch przenośnych, osobno dla każdej architektury. W każdym wypadku oferuje i wygląda tak samo. Domyślnie ma angielski interfejs, co można jednak zmienić w ustawieniach na polski. Ekran główny HDCleaner podaje nam podstawowe informacje, jak stan dysku twardego, informacje na temat wydajności, czas rozruchu systemu i zamykania, itp. O wszystkich danych możemy uzyskać szczegółowe dane po kliknięciu na ikonkę przy nich.

Ekran główny HDCleaner

Funkcje programu pogrupowano w czterech kategoriach: Czyszczenie, Narzędzia, Dodatki, Monitorowanie. Oczywiście Czyszczenie to "danie główne". Odbywa się ono na trzech płaszczyznach: przeglądarek, aplikacji oraz systemu operacyjnego. HDCleaner ma wsparcie dla usuwania plików tymczasowych, ciasteczek, historii pobrań, odwiedzanych stron i innych elementów dla wszystkich popularnych przeglądarek, jak Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer oraz Edge. W systemie usuwa pliki tymczasowe, historię śledzenia, listę ostatnio otwieranych plików i inne. W przypadku aplikacji są to takie rzeczy, jak otwierane multimedia, ślady historii narzędzi czy pamięć podręczna menu. Po wybraniu przycisku Analiza program dokonuje obliczeń i pokazuje, ile i jakich plików jest możliwych do usunięcia. Następnie wystarczy wybrać opcję Wyczyść teraz, aby rozpoczęła procedura ich usuwania.

Czyszczenie zbędnych plików

Jednak to nie wszystko, co oferuje dział Czyszczenia - po lewej stronie jest także wejście do okienka oczyszczani rejestru ze zbędnych lub uszkodzonych kluczy, File Shredder - funkcja do bezpowrotnego wymazywania danych i partycji, a także narzędzie do usuwania zbędnych plików z dysków.

Druga zakładka na stronie głównej to Narzędzia. Znajdziemy tu menadżera uruchamiania systemu, który pozwala na ustalanie, jakie aplikacje i usługi mają być uruchamiane wraz z systemem operacyjnym oraz wybór elementów menu kontekstowego, narzędzie do kompletnej deinstalacji programów, wyszukiwarkę duplikatów plików (wraz z licznymi kryteriami do samodzielnego ustalenia), możliwość stworzenia listy plików i folderów oraz jej eksport do formatu HTML lub pliku tekstowego, dane o wtyczkach przeglądarek, analizator wykorzystania miejsca na dyskach i inne praktyczne narzędzia.

W dziale Dodatki znajdziemy m.in. wyczerpujące informacje o podzespołach komputera, oprogramowaniu, funkcję tworzenia punktu i przywracania systemu, rejestry defragmentacji oraz kopii zapasowych. Ostatni działa to Monitorowanie - umożliwia on prowadzenie tuningu na żywo, czyli dopasowywania wykorzystania pamięci i zasobów komputera tak, aby działał on w sposób optymalny.

Jednak na tym nie koniec - w prawym górnym rogu okna aplikacji znajdziemy dodatkowe opcje: szyfrowanie wybranych plików, narzędzie do odzyskiwania skasowanych lub utraconych w inny sposób plików, rozdzielacz plików, narzędzie sprawdzające integralność dysku, a także funkcję obliczenia rozmiaru folderów. Dzięki temu możemy za pomocą HDCleaner wykonać znacznie więcej operacji, niż samo oczyszczanie systemu ze zbędnych elementów.

HDCleaner możesz pobrać z naszych stron!

