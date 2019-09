HMD Global liderem pod względem aktualizacji Androida

Telefony Nokii w zaskakującym tempie otrzymują najnowsze wersje Androida.

Raport firmy analitycznej Counterpoint Research podkreśla imponujący wyczyn, jakiego dokonało HMD Global. Firma bardzo solidnie przyłożyła się do aktualizacji swoich smartfonów do Androida 9.0 Pie. W momencie tworzenia raportu to właśnie ta wersja systemu była najnowsza. W chwili obecnej na pierwszych urządzeniach lada moment pojawi się Android w wersji 10.

Raport stwierdza, że 96 %% telefonów z systemem Android wyprodukowanych przez Nokię, które zostały dostarczone na rynek pomiędzy 3 kwartałem 2018 roku, a 2 kwartałem 2019 roku posiadało zainstalowany system w wersji 9.0 Pie. Wynik ten przebija Samsunga, który osiągnął 88 %% oraz Xiaomi z 84 %%. Niezły rezultat osiągnął również Huawei. Aż 82 %% urządzeń chińskiego producenta trafiło na rynek z najnowszym (w tamtym czasie) Androidem.

Na samym dole listy znalazło się LG z wynikiem wynoszącym zaledwie 16 %%. Co ciekawe słabo poradziło sobie OPPO, które osiągnęło zaledwie 34 %%.

Wynik Nokii, która znajduje się przed Samsungiem jest bardzo ciekawym zjawiskiem. Samsung nigdy nie słynął z szybkiego aktualizowania swoich smartfonów ze względu na znaczną ilość modeli oraz ociężałą i źle zoptymalizowaną nakładkę Samsung Experience. Koreański producent zmienił strategię i wprowadził lekki interfejs One UI, dzięki czemu wskoczył na drugą pozycję.

Dlaczego Nokia tak dobrze radzi sobie z aktualizacjami? Odpowiedź jest prosta. HMD Global stosuje Androida w niemal niezmodyfikowanej wersji oraz posiada w swojej ofercie wiele urządzeń należących do programu Android One.

Warto zwrócić uwagę, że pozostałe 4 %% to przed ostatnia wersja Androida 8.1 Oreo, która obecna była na najtańszej Nokii 1. Producent chwali się również udostępnianiem kwartalnych poprawek zabezpieczeń nawet dla ponad dwuletnich urządzeń.