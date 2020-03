HMD Global mówi stop - nowe smartfony zadebiutują 19 marca

HMD Global ma zwyczaj prezentować nowe smartfony przy okazji największych imprez technologicznych. W tym roku najnowsze modele miały pojawić się na targach Mobile World Congress 2020, które miały odbywać się w lutym 2020 roku w Barcelonie. W związku z epidemią koronawirusa oraz rezygnacją wielu wystawców całe targi zostały anulowane. Zmusiło to HMD Global do przesunięcia premiery swoich najnowszych urządzeń.

Czekanie na nowe smartfony dobiega końca. HMD Global poinformowało dziś, że organizuje specjalną konferencje prasową w Londynie, w trakcie której poznamy najnowsze Nokie.

Oprócz wysłania zaproszeń do prasy dyrektor do spraw produktów w HMD Global Juho Sarvikas wyraźnie zaznaczył, że czas oczekiwania się skończył. Co ciekawe filmik nawiązuje nieco do Jamesa Bonda. W tekście napisane jest "Nie ma czasu na czekanie". Całość wydaje się być hołdem dla słynnej sekwencji otwierania lufy broni, która pojawia się w filmach z Jamesem Bondem w roli głównej.

Możliwe, że premiera Nokii powiązana jest ze zbliżającą się premierą najnowszego filmu z serii Jamesa Bonda, którego premiera planowana jest na 31 marca 2020 roku. Czy James Bond w tym roku zamiast smartfona Sony w kieszeni posiadał będzie najnowszą Nokię?

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6