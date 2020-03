HMD prezentuje: Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 oraz Nokia 1.3

HDM Global, właściciel marki Nokia, zaprezentował nowe smartfony - w tym pierwszy w swojej historii z obsługą sieci 5G.

Nokia 8.3 to pierwsze urządzenie na rynku używające modułu Qualcomm 5G RF Front. Z tej okazji zostało określone jako future-proof, co można w wolnym tłumaczeniu przełożyć na "gotowe na przyszłość". Zwraca uwagę bateria czterech obiektywów - PureView - korzystająca z rozwiązań optycznych ZEISS oraz audio - OZO. Te pierwsze mają umożliwić wykonywanie wysokiej jakości nagrań oraz zdjęć w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Telefon wejdzie na rynek w lecie bieżącego roku. Będzie dostępny w dwóch edycjach Polar Night - wersja 6GB RAM/64GB pamięci to wydatek 599 euro (ponad 2,7 tys. zł), a 8GB RAM/128 GB pamięci to 649 euro (ponad 2,9 tys. zł).

Sercem telefonu Nokia 5.3 jest procesor Qualcomm Snapdragon 665. Jego wyświetlacz ma wielkość 6,55", a bateria ma pozwolić na cały dzień intensywnego grania lub oglądania materiałów wideo. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 10. Wyposażono je w dedykowany przycisk dla Asystenta Google. producent zapowiada, że system zostanie zaktualizowany do Androida 11 najszybciej, jak tylko się da. Do sprzedaży trafi w kwietniu, a dostępne edycje kolorystyczne to Cyjan, Piaskowy oraz Charcoal (Węgiel Drzewny). Będzie dostępna tylko opcja 4GB RAM oraz 64GB pamięci, kosztująca 189 euro (ok. 855 zł).

Nokia 1.3 to budżetowiec działający pod kontrolą systemu Android 10 Go. Daje mu to takie możliwości, jak korzystanie z funkcji Camera Go (wraz z SI) i Gallery Go. Wyświetlacz urządzenia pokazuje obraz w jakości HD+, a zastosowane rozwiązania techniczne mają sprawić, że jest wyraźny niezależnie od oświetlenia wokół. Tu również ma nastąpić przejście na Androida 11 (w wersji Go), gdy tylko stanie się to możliwe. Dostępne wersje kolorystyczne będą takie same, jak przy Nokia 5.3, ale cena to tylko 95 euro (430 zł).

Ostatnie zaprezentowane urządzenie to Nokia 5310 Xpress Music, czyli Nokia 5310 z odtwarzaczem MP3 i radiem FM. Co można o niej powiedzieć? Klasyczny design i bateria na cały dzień. Niestety, więcej na ten temat nie podano. Model wejdzie na rynek w tym miesiącu w trzech wersjach kolorystycznych: biało-czerwonej oraz czarno-czerwonej. Cena? Tylko 39 euro, czyli ok. 175 zł.

Źródło: Neowin