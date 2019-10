HP Elite Dragonfly: najlżejszy komputer konwertowalny na świecie już dostepny w Polsce

Podczas uroczystej premiery w Warszawskim Pin-Up Studio, przedstawiciele marki HP zaprezentowali długo wyczekiwanego laptopa HP Elite Dragonfly.

HP Elite Dragonfly to przełomowy produkt w ofercie HP. Urządzenie z 13-calową matrycą jest określane mianem, najlżejszego komputera konwertowalnego na świecie. Niespełna kilogramowy laptop dysponuje potężną baterią, która ma pozwolić na uzyskanie 24,5 godziny pracy.

Podczas prezentacji szczególną uwagę zwrócono na opalizującą obudowę w kolorze Dragonfly Blue. Część jej elementów wykonano z tworzyw sztucznych przetworzonych z materiałów odzyskanych podczas oczyszczania oceanów.

Komputer będzie sprzedawany w 3 wariantach. Full HD z jasnością do 500 nitów (zgodny z wymogami trybu HDR), Full HD z jasnością dochodzącą do 1000 nitów oraz HP SureView oraz 4K z jasnością do 500 nitów.

Zgodnie z zapewnianiami producenta, komputer jest zgodny z założeniami programu Intel Projekt Athena. Urządzenie pracuje pod kontrolą procesora Intel Core vPro 8. Generacji. Wśród jednych z ważniejszych elementów wyposażenia, warto wyróżnić technologię HP Sure Sense, która chroni użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem przy użyciu SI czy filtr prywatności HP Sure View Gen3. Będzie to jednocześnie pierwszy laptop HP wyposażony w pakiet HP WorkWell, który przypomni o robieniu przerw i dostarczy wiele osobistych wskazówek zwiększających produktywność.

HP Elite Dragonfly będzie dostępny w Polsce w pierwszej połowie grudnia w cenie od 8999 zł brutto.