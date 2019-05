HP Envy - nowe laptopy z drewnianym wykończeniem

HP zaprezentowało nowe laptopy z serii Envy. Modele wyróżniają się drewnianymi panelami w okolicach palmrestu i touchpad'a.

HP Envy Wood Series to nowe laptopy, które posiadają wykończenie z drewna. To pierwsze komputery przenośne, do których produkcji wykorzystano ten materiał. HP lubi eksperymentować ze swoimi konsumenckimi laptopami z wyższych serii. W modelu Spectre Folio zastosowano skórę, a teraz mamy przyjemność obcowania z drewnem z orzecha włoskiego lub brzozy w czterech laptopach HP Envy Wood Series.

Źródło: pcworld.com

Każdy laptop Envy Wood Series posiada drewniane wykończenie w miejscu, gdzie użytkownik trzyma nadgarski, a także na powierzchni touchpada. Reszta konstrukcji wykonana jest z metalu.

HP oferuje kilka wariantów Envy Wood. W zależności od preferencji użytkownik może wybrać ciepłe ciemniejsze wykończenie w odcieniu brązu lub jasną wersje kolorystyczną, która łączy się z srebrną metalową obudową.

Laptopy zapowiedziane zostały w poniedziałek na targach Computex w Taipei. Nie znamy na razie za wielu szczegółów odnośnie czterech nowych urządzeń z serii Envy Wood. Pojawią się one w sprzedaży jesienią, a ceny nie zostały jeszcze podane. Ogłoszono, że komputery wyposażone będą w wydajne procesory Intel lub AMD w zależności od wersji.

Oto, co jeszcze wiemy o nowych "drewnianych" laptopach od HP.

Do wyboru będą trzy kombinacje drewna oraz metalu:

Naturalny orzech włoski w połączeniu z ciemnym metalem. Wersja ta została nazwana przez HP Nightfall Black

Biała brzoza w połączeniu z białą ceramiką (w rzeczywistości powlekanym metalem)

Blada brzoza w połączeniu z srebrnym metalem

Poinformowano również, że drewno użyte do produkcji laptopów jest certyfikowane przez FSC i zostało poddane specjalnemu procesowi moczenia TPU w celu wzmocnienia struktury drewna. Jego grubość wynosi ponoć zaledwie 1 mm. Powłoka ta została sprawdzona pod kątem odporności na takie substancje, jak czerwona pomadka, czerwone wino, musztarda, kawa, soda, piwo, kremy przeciwsłoneczne, kremy do rąk. HP informuje, że nie powinniśmy bać się odporności zastosowanego drewna i zapewnia, że powłoka nie zużyje się nadmiernie szybko. Producent zaleca jednak chronić drewnianą powierzchnię laptopa przez nadmiernym nasłonecznieniem, wysoką temperaturą oraz wysoką wilgotnością.

13 calowy model Envy dostępny będzie w klasyczne wersji oraz jako urządzenie 2 w 1 o oznaczeniu x360. Obie wersje dostępne będą w kolorze Nightfall Black. Wersja x360 będzie oferowana również w wersji z białą ceramiką oraz wykończeniem z białej brzozy. Oba urządzenia pojawią się w sprzedaży z procesorami Intel oraz AMD (Ryzen drugiej generacji).

Najbardziej kompaktowy model z serii ma 14,7 mm grubości i waży mniej, niż 1,2 kg. HP chwali się, że Envy oferuje nawet do 19,75 godzin czasu pracy na pojedynczym ładowaniu, podczas gdy model x360 ma zaoferować 14,5 godziny. To imponujące liczby, ale powinieneś zdawać sobie sprawę że w rzeczywistości laptopy rozładują się znacznie szybciej.

Piętnastocalowy model HP Envy 15 x360 posiada o 28 procent węższe w porównaniu do poprzednika ramki okalające ekran. Co ciekawe opcjonalnie można zamówić matrycę wykonaną w technologii AMOLED, którą znamy między innymi z telefonów Samsunga. Zapewni ona wyśmienitą jakość obrazu, ale przewidujemy, że opcja ta będzie kosztować sporo pieniędzy. Urządzenie dostępne będzie w sprzedaży we wszystkich (trzech) wersjach kolorystycznych.

Większy model HP Envy oferowany jest jedynie jako laptop konwertowany 2 w 1. Nie ma możliwości zakupu klasycznej wersji bez 360 stopniowych zawiasów. Do wyboru procesory od Intel'a oraz AMD. Żywotność baterii może wynosić nawet 13 godzin.

HP zaprezentowało także 17 calowy model HP Envy 17, który został zbudowany, aby zapewnić jak najwyższą wydajność. W środku znajdziemyprocesory# Intel'a oraz kartę graficzną Nvidia GeForce MX250. HP zredukowało ramki aż o 45 procent, dzięki czemu cały laptop stał się znacznie mniejszy.

Producent skupił się także na kwestiach bezpieczeństwa. Do dyspozycji użytkowników pozostaje fizycznie zasłaniana kamera internetowa oraz czytnik linii papilarnych zintegrowany z Windows Hello. Opcjonalnie można dokupić filtr prywatności nakładany na ekran - SureView.

W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy zapewnienia HP o wytrzymałości drewna mają odzwierciedlenie w praktyce.