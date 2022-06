HP Instant Ink - drukowanie taniej i bardziej eko. Jaką drukarkę wybrać do usługi?

Sprawdzamy, czym jest nowa usługa HP Instant Ink. Jak działa subskrypcja na tusz do drukarki? Wybraliśmy kilka drukarek, które świetnie się do niej dopasują.

HP zaprezentowało swoją usługę Instant Ink. To rewolucyjna subskrypcja, dzięki której zapomnimy o nagle wyczerpanym tonerze czy tuszu. Dodatkowo zaoszczędzimy nawet do 50% ceny w porównaniu do standardowego kupowania tonerów w sklepach! Sprawdzamy, jak działa ta usługa, a także które drukarki z nią współpracują.

HP Instant INK - jak to działa?

Usługa HP Instant Ink działa na zasadzie subskrypcji. Wystarczy zarejestrować się na stronie HP i wybrać poziom usługi, który będzie nam odpowiadał - ceny zaczynają się już od 4,99 zł za miesiąc. Co ciekawe, HP daje nam wybór subskrypcji na podstawie liczby stron drukowanych w miesiącu, a nie zużytego atramentu. Następnie firma wysyła do nas wkład Instant Ink, a my korzystamy z niego jak z normalnego tuszu.

To jednak nie koniec korzyści. W ramach tej subskrypcji nie musimy się martwić, że skończy nam się atrament - nasz drukarka automatycznie wykryje niski poziom tuszu i zamówi kolejny wkład, robiąc to tylko wtedy, kiedy będzie to konieczne. Co więcej, jeśli nie wykorzystamy wszystkich dostępnych dla nas w miesiącu wydruków, przechodzą one do naszej puli na następny miesiąc - nie musimy się więc obawiać, że płacimy za coś, czego nie używamy. Jeśli chcemy coś zmienić w usłudze - w każdej chwili możemy to zrobić w poręcznej aplikacji.

Jednocześnie HP Instant Ink jest też rozwiązaniem lepszym dla naszej planety. Kartridże Instant Ink mają większą pojemność i mniejsze opakowania, dzięki czemu firma nie produkuje tak dużo plastiku. Co więcej, dzięki wymienianiu tonerów tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę potrzebne, nie marnujemy czarnego atramentu, który jest bardzo trudny do pozyskania. Oczywiście zużyte opakowania również zostaną ponownie wykorzystane przez producenta.

HP Instant Ink - polecane drukarki

HP DeskJet 2720e Wi-Fi

HP DeskJet 2720e Wi-Fi to świetne rozwiązanie dla osób, które potrzebują okazjonalnie wydrukować kilka stron zarówno w kolorze, jak i monochromatycznie, a nie chcą rezygnować ze skanera i funkcji kopiarki. Ta atramentowa drukarka oferuje to wszystko w konkurencyjnej cenie, a już teraz w MediaMarkt kupimy ją z atrakcyjnym rabatem!

Funkcje urządzenia : Drukarka, Kopiarka, Skaner

: Drukarka, Kopiarka, Skaner Technologia druku : Atramentowa kolorowa

: Atramentowa kolorowa Maksymalny rozmiar nośnika : A4

: A4 Rozdzielczość druku : 1200 x 1200

: 1200 x 1200 Prędkość druku - czerń [str/min] : 7.5

: 7.5 Prędkość druku - kolor [str/min]: 5.5

HP DeskJet 4120e ADF Wi-Fi

HP DeskJet 4120e ADF Wi-Fi spełni potrzeby każdego amatora drukowania. Oferuje ona dokładny druk wysokiej rozdzielczości - zarówno w kolorze, jak i w czerni i bieli. Ponadto dostajemy tutaj skaner z podajnikiem, dzięki czemu możemy wykonać nawet 21 skanów na minutę! Ponadto, kupując drukarkę w MediaMarkt, możemy uruchomić usługę HP+, dzięki której HP Instant Ink dostaniemy na 6 miesięcy za darmo.

Funkcje urządzenia : Drukarka, Kopiarka, Skaner

: Drukarka, Kopiarka, Skaner Technologia druku : Atramentowa kolorowa

: Atramentowa kolorowa Maksymalny rozmiar nośnika : A4

: A4 Rozdzielczość druku : 1200 x 1200

: 1200 x 1200 Prędkość druku - czerń [str/min] : 8.5

: 8.5 Prędkość druku - kolor [str/min]: 5.5

HP ENVY 6020e Duplex Wi-Fi

HP Envy 6020e Duplex Wi-Fi to pozycja dla wymagających. To urządzenie oferuje niezwykle szczegółowy druk, który jesteśmy w stanie wykonać automatycznie na dwóch stronach kartki - nie będziemy się już musieli bawić w manualne przekładanie papieru. Mamy tutaj też dokładny skaner i możliwość obsługi przez Wi-Fi, dzięki czemu wydrukujemy, co tylko będziemy chcieli z każdego miejsca na świecie. Drukarkę znajdziemy w ofercie MediaMarkt za jedyne 539 zł.

Funkcje urządzenia : Drukarka, Kopiarka, Skaner

: Drukarka, Kopiarka, Skaner Technologia druku : Atramentowa kolorowa

: Atramentowa kolorowa Maksymalny rozmiar nośnika : A4

: A4 Rozdzielczość druku : 1200 x 1200

: 1200 x 1200 Prędkość druku - czerń [str/min] : 10

: 10 Prędkość druku - kolor [str/min] : 7

: 7 Automatyczny druk dwustronny: Tak

HP LaserJet M110we Wi-Fi

HP LaserJet M110we Wi-Fi to idealne rozwiązanie dla osób, które muszą drukować wiele dokumentów lub plików tekstowych. Drukarka z laserem monochromatycznym pozwala na bardzo sprawny wydruk czarno-białych dokumentów, co pomoże każdemu - czy to prawnikowi potrzebującemu nowej umowy, czy studentowi drukującemu tekst na zajęcia. Drukarka jest dostępna wraz z subskrypcją HP Instant Ink, a zakupimy ją już dziś w MediaMarkt.