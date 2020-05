HP OMEN 2020 - poznaliśmy nowe logo i premiery sprzętowe

Marka HP OMEN zaprezentowała nowe komputery stacjonarne, monitor gamingowy, a także odświeżone logo i oprogramowanie OMEN Command Center.

Spis treści

Nowe Logo OMEN

Największym zaskoczeniem okazała się premiera niepowiązana bezpośrednio ze sprzętem. Nowe logo marki OMEN dość mocno zmienia dotychczasowy koncept stylistyczny. W charakterystycznym diamencie nie zobaczymy już maski. Księga znaku przewiduje typowy dla marki gradient lub konkretny, jednolity kolor. Napis OMEN zostanie ulokowany w środku, obok lub pod nowym symbolem.

Komputery stacjonarne OMEN 25L i 30L

HP pokazało również dwa nowe komputery sygnowane logo OMEN: 25L oraz 30L. Będą one wyposażone w procesory Intel Core 10 generacji lub AMD Ryzen 3000, działające z pamięciami RAM HyperX Fury DDR4 z RGB o taktowaniu 3200 MHz i pojemności do 64 GB. Za magazyn danych będą służyć dyski WD_BLACK M.2 PCIe NVMe SSD o pojemności do 2 TB. W niektórych konfiguracjach pojawią się jeszcze dyski HDD. W komputerach znajdą się zasilacze Cooler Master'a z płaskimi, czarnymi kablami i o mocy do 750 W z certyfikatem 80+ Platinum.

W najmocniejszych konfiguracjach nowych komputerów OMEN, odnajdziemy układy NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti lub AMD Radeon RX 5700 XT. Komputery będą sprzedawane z systemem chłodzeniem procesora za pomocą powietrza, lub cieczą (AIO). Zarówno te kompontenty, jak i znajdujący się z przodu obudowy wentylator będą dostarczone przez Cooler Master'a.

Zarówno obudowa, jak i znajdująca się w niej karta graficzna zostały trochę podniesione w porównaniu do HP OMEN Obelisk, w celu poprawy efektywności odprowadzania ciepła.

Nowe komputery HP OMEN będą posiadały do 6 stref podświetlenia RGB. Będzie można je konfigurować za pomocą oprogramowania OMEN Command Center. Komputery są projektowane z myślą o przyszłościowej rozbudowie.

Ceny komputerów OMEN będą się zaczynały od 899,99 $ za 25L oraz od 1199,99 $ za 30L.

Monitor gamingowy OMEN 27i

Nowy monitor OMEN 27i, to gamingowa konstrukcja wyposażona w 165 Hz matrycę nanoIPS o rozdzielczości 2560 x 1440 z reprodukcją kolorów na poziomie 98% DCI-P3. Producent chwali się kompatybilnością z NVIDIA G-SYNC i czasem odpowiedzi 1 ms GTG z OverDrive. Jasność podświetlenia ma wynosić 350 nitów, a sam ekran ma być w stanie wyświetlić 1.07 miliarda kolorów. Kontrast statyczny ma wynieść 1000:1, a dynamiczny 10000000:1.

Podstawka z podwójnymi nóżkami daje możliwość regulacji konta nachylenia między -5, a +20 stopni oraz łatwe dostosowanie wysokości na przestrzenie 130 mm. Podłączymy ją w znajdujący się za monitorem diament. Na nim znajdziemy po jednym wejściu HDMI 2.0 i Display Port 1.2, dwa USB 3.0 z jednym dodatkowym, do połączenia z komputerem.

Monitor jest wyposażony w technologię Ambient lightning, która oświetli nam jego tył, w kolorach zależnych od wyświetlonych treści. Podświetleniem możemy sterować za pomocą oprogramowania OMEN Command Center.

Cena monitora OMEN 27i ma wynosić 499,99 $.

OMEN Command Center

Oprogramowanie OMEN Command Center przeszło dużą zmianę designu. Stało się prostsze i bardziej przejrzyste. Mamy więcej opcji personalizacji, możliwość synchronizacji profili dla produktów marki OMEN z chmurą, integracje z platformami dystrybucji gier lub możliwość otrzymywania nagrody za realizowane w grach zadania (ta funkcja jest aktualnie dostępna jedynie dla USA). Posiadając komputer z logo OMEN, dostaniemy też własnego, growego trenera, jak i możliwość gry zdalnej dzięki usłudze Remote Play. Dla komputerów OMEN 25L i 30L, dostępne są jeszcze opcje zarządzania strefami RGB, obrotami wentylatorów lub inteligentnego podkręcania procesora. OMEN Command Center jest już dostępny do pobrania za pośrednictwem Microsoft Store.

