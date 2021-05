HP OMEN prezentuje nową ofertę rozwiązań gamingowych

Portfolio firmy powiększa się o nowe, wydajne laptopy OMEN 16 i 17, monitor do gier OMEN 25i oraz funkcję OMEN OASIS4 Beta w OMEN Gaming Hub. Wisienką na torcie jest nowy laptop Victus.

Gracze na całym świecie doczekali się najnowszych ulepszeń w sprzęcie i oprogramowaniu od firmy HP. Najnowsze dodatki do ekosystemu OMEN koncentrują się na dostarczaniu nowych wrażeń oraz mają zapewnić graczom łączność i rozrywkę na zupełnie nowym poziomie. W centrum tych nowości z pewnością znajdują się dwa nowe laptopy gamingowe. Pierwszym z nich jest debiutujący OMEN 16, natomiast drugim - ulepszona wersja OMEN 17.

Pierwszy z nich wyposażony jest w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 lub AMD RDNA, w zależności od konfiguracji. Do wyboru dostajemy również procesory Intel Core i7-11800H7 oraz 8-rdzeniowych procesor AMD Ryzen 9 5900HX. Dzięki 32GB pamięci DDR4 laptop oferuje niezawodną szybkość podczas pracy, a także rozgrywek, w których pierwsze skrzypce gra dysk SSD9 1 TB PCIe Gen 4x4. Pojemność dyskową można rozwinąć do maksymalnie dwóch dysków 1 TB PCIe SSD obsługujących Raid 09. Wielu na pewno zadowoli również pojemna bateria, która oferuje nawet do 9 godzin pracy.

Drugi model oferuje najlepsze doznania podczas rozgrywki dzięki procesorowi graficznemu NVIDIA GeForce® RTX 3080 i procesorowi Intel Core i9-11900H7. Wielozadaniowość między grami, przeglądarkami lub aplikacjami zapewnia 32 GB pamięci DDR4 oraz dysk 1 TB PCIe Gen 4x4 SSD9, który również można rozwinąć do maksymalnie dwóch 1 TB PCIe SSD obsługujących Raid 09. Jest to pierwszy laptop z serii OMEN wyposażony w optyczne klawisze mechaniczne.

HP Omen 17

Firma przedstawiła także swój zupełnie nowy laptop - Victus by HP, który jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: mica silver, performance blue i ceramiczna biel. Grafikę obsługuje NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB i AMD Radeon RX 5500M (w zależności od konfiguracji).

Do wyboru dostajemy procesory serii Intel Core i7-11800H7 lub 8-rdzeniowym AMD Ryzen 7 5800H8 oraz do 32 GB pamięci DDR4 3200 MHz. Podobnie jak w przypadku poprzednich laptopów, Victus oferuje dysk SSD 1 TB PCIe Gen47 lub podwójny SSD obsługujący RAID 09, ale również opcjonalną pamięć Intel Optane 22.

Laptop Victus by HP

Debiutujący laptop dostarczany jest z preinstalowanym oprogramowaniem OMEN Gaming Hub, który umożliwia korzystanie z potężnych funkcji wewnętrznych, takich jak Undervolting19, Performance Mode, Network Booster i System Vitals. OMEN Gaming Hub ewoluuje, aby zaspokoić potrzeby graczy jako scentralizowane rozwiązanie do optymalizacji, dostosowywania sprzętu i ulepszania rozgrywki.

OMEN OASIS, obecnie w wersji beta, ma zapewnić graczom szybki i łatwy dostęp do strumieniowego przesyłania rozgrywki ze znajomymi. Pozwala na maksymalnie 16-osobowe spotkanie tylko dla zaproszonych. Znajomi mogą komunikować się za pomocą wysokiej jakości czatu głosowego lub prostego czatu tekstowego.

Oasis w OMEN Gaming Hub

Monitor do gier OMEN 25i to pierwszy monitor z tej serii wyposażony w technologię HP Eye Ease z certyfikatem Eyesafe®18. To rozwiązanie sprzętowe z niskim niebieskim światłem jest wbudowane bezpośrednio w wyświetlacz, więc nie ma potrzeby dostosowywania ustawień. Urządzenie zostało zaopatrzone w matrycę IPS oraz ułatwiający montaż system VESA DisplayHDR 400. Ostrość obrazu zapewnia zapewnia częstotliwość odświeżania 165 Hz o czasie reakcji 1ms oraz kompatybilność z technologiami AMD FreeSync Premium Pro oraz NVIDIA G-SYNC.

Shadow Vision to kolejna nowa funkcja w OMEN Gaming Hub, która ma poprawić szczegóły obrazu nawet w najciemniejszych grach. Edge Precision koryguje ostre obrazy, a Dynamic Crosshair pozwala graczowi zbudować własny, idealny celownik. Pierwszy na świecie Game Remastered Mode oferuje odświeżenie oldschoolowych gier na PC, a przez złącze HDMI podłączyć można swoją ulubioną konsolę.

Monitor gamingowy OMEN 25i

Poniżej znajdziesz listę dostępności i cen poszczególnych urządzeń: