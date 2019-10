HP Spectre x360 13 ma ustanowić nowy standard Premium

HP zaprezentowało nową generację Spectre x360 13. Mobilne, wydajne i rzucające się w oczy urządzenia mają bardzo mocne podzespoły.

HP Spectre x360 ma - cytując producenta - "wyznaczać nowy standard w segmencie Premium". Dedykowany jest użytkownikom mobilnym, którzy cenią sobie design oraz chcą mieć urządzenie do różnorakich zadań, a w dodatku równie mocne, co desktop. Zajmujący 90% powierzchni wyświetlacz OLED ma przekątną 13" i - w zależności od wersji - pokazuje obraz w natywnej rozdzielczości Full HD lub 4K. Dzięki zastosowaniu technologii True Black HDR udało się osiągnąć kontrast 100,000:1, co ma dodatkowo przekładać się na wysoką jakość obrazu. Spectre jest urządzeniem konwertowalnym, wspierającym "Project Athena", dlatego musi mieć dobre podzespoły - i tak jest. Jednostka centralna to 10. generacji procesor Intel Core z układem IrisPlus Graphics. Za połączenie bezprzewodowe odpowiada Intel Wi-Fi 6 (802.11ax), istnieje także wersja z opcjonalnym modelem LTE 4 x 4. Bateria powinna umożliwić aż 22 godziny pracy bez konieczności ładowania.

HP Spectre x360 będzie dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: Natural Silver, Nightfall Black oraz Poseidon Blue. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Windows 10, a za osiągnięcie maksymalnej wydajności ma odpowiadać HP Command Center, zaś łącze optymalizować HP Network booster. Laptop będzie dostępny również w wersji z ekranem Sure View Gen3, który uniemożliwia podejrzenie tego, co dzieje się na ekranie, osobom postronnym.

HP Spectre x360 13 pojawi się w listopadzie. Najtańsza konfiguracja sprzętowa będzie dostępna w cenie ok. 5700 zł. Droższe pojawią się w grudniu - Spectre z 8GB RAM i wyświetlaczem Full HD kosztować będzie ok. 6,5 tys. zł, a wyposażona 16GB RAM i z dyskiem 1TB to wydatek ok. 8300 złotych.