HP, Valve i Microsoft szykują wspólny headset VR

Od dłuższego czasu mamy stagnację w sprzęcie VR. Jednak coś wkrótce może się zmienić - trzy duże firmy rozpoczynają wspólną pracę nad nowym zestawem.

Branża virtual reality wystartowała nieco za wcześnie - dowodem na to jest fakt, że zestawy do wirtualnej rzeczywistości nie są szeroko rozpowszechnione. Jednak niedawna premiera Half-Life: Alyx dała nadzieję na powrót producentów i graczy do tego rozwiązania. Jak podano dzisiaj w internecie, HP do spółki z Valve oraz Microsoftem pracują nad next-genowym zestawem VR. Niestety, poza tą lakoniczną informacją za dużo na ten temat nie wiemy. Z witryny HP dowiadujemy się, że zestaw "ma wyznaczać nowe standardy dla VR, wyznaczając nowy poziom komfortu, immersji oraz oczywiście wrażeń z rozgrywek w cyfrowym świecie".

Warto tu przypomnieć, że HP ma już doświadczenie z tego typu urządzeniami - w ofercie producenta znajdował się headset Reverb. Ponieważ ciężar produkcji spoczywa właśnie na tej firmie (Microsoft i Valve zajmują się w tym przypadku przede wszystkim oprogramowaniem), można przypuszczać, że będzie to następca wspomnianego modelu. Do tego nie należy zapominać o goglach Valve Index - które masowo zostały wykupione przed premierą Alyx. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzi czas, w którym VR będzie się upowszechniać.

