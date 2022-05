HP działa na polskim rynku już 30 lat - jakie firma ma plany?

Od dziesięcioleci HP jest niekwestionowanym liderem w segmencie PC i druku, tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi na całym świecie. W Polsce firma jest obecna od 1992 roku, a w zaledwie trzy lata od rozpoczęcia swojej działalności, HP Polska zostało największym przedsiębiorstwem IT na polskim rynku.

Obecnie firma posiada lokalizacje w Warszawie oraz we Wrocławiu, gdzie znajduje się Globalne Centrum Biznesowe HP świadczące usługi z zakresu finansów, HR, łańcucha dostaw i marketingu. Wrocławskie centrum to jedna z najważniejszych inwestycji producenta na terenie Polski, w którym obecnie zatrudnionych jest prawie 400 specjalistów, obsługujących klientów z całego regionu EMEA.

Ostatnie trzy dekady HP na polskim rynku upłynęły pod znakiem innowacji i poszukiwania coraz to lepszych rozwiązań, które pomogą naszym klientom odnaleźć się we współczesnym, pełnym wyzwań świecie. Nieustannie inwestujemy w powiększanie oferty z naszego portfolio, jednocześnie kierując się w swoich działaniach ideą zrównoważonego rozwoju. Chcemy dostarczać nie tylko produkty i usługi, ale również nieść realną pomoc tam, gdzie jest ona niezbędna – właśnie z tą myślą powstał program szkoleniowy HP LIFE. Pragniemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem, a przez to budować jeszcze silniejszy ekosystem partnerów w ramach naszego autorskiego programu partnerskiego HP Amplify. Jestem głęboko przekonany, że przed nami kolejne, przepełnione sukcesami lata, zwłaszcza, że mamy przyjemność zatrudniać w naszej firmie wybitnych ekspertów z zakresu nowych technologii, jak również licznych profesjonalistów z innych dziedzin. Silna pozycja HP na polskim rynku to bez wątpienia efekt ich ciężkiej pracy i zaangażowania – komentuje Andrzej Sowiński, Dyrektor Zarządzający HP Inc Polska.

Więcej niż innowacyjne produkty i usługi

W ostatnim czasie szczególny nacisk HP stawiało na rozwój swoich produktów i usług w zakresie: gamingu (w pierwszym kwartale br. odnotowano w tym segmencie wzrost o 20%), urządzeń peryferyjnych (wzrost o 40% w Q1), Industrial Graphics i 3D (wzrost o 20%). Częścią strategii rozwoju segmentu gamingowego HP, było zeszłoroczne przejęcie HyperX – prominentnego gracza na rynku zestawów słuchawkowych do gier. Ponadto, obserwując zmiany zachodzące na rynku oraz popularyzację pracy w modelu hybrydowym, firma zdecydowała się na przejęcie Poly – lidera w zakresie rozwiązań do wideokonferencji, kamer czy zestawów słuchawkowych. Połączenie obu marek miało na celu stworzenie wiodącej na rynku oferty rozwiązań hybrydowych.

Jednocześnie, niezmiennym priorytetem HP pozostaje cyberbezpieczeństwo. Opublikowany niedawno raport HP Wolf Security Blurred Lines & Blindspots ujawnił, że podczas epidemii COVID-19 liczba cyberataków na świecie wzrosła o 238%, a hakerzy atakują najczęściej osoby pracujące zdalnie. Odpowiedzią na ten trend jest nowa platforma HP Wolf Security oparta o ponad 20 lat badań nad bezpieczeństwem, która ma dostarczyć klientom i użytkownikom kompleksową ochronę urządzeń końcowych. HP stworzyło zintegrowaną ofertę obejmującą: HP Wolf Security for Home, HP Wolf Security for Business, HP Wolf Pro Security oraz HP Wolf Enterprise Security.

Kolejnym obszarem innowacji były w ostatnich latach rozwiązania dla druku. Rok temu HP Inc. wprowadziło na 35 rynków, w tym polski, usługę subskrypcji – Instant Ink, która oferuje użytkownikom możliwość drukowania bez zbędnych przerw. Wszystko dzięki rozwiązaniu, które wykrywa, kiedy w drukarce kończy się oryginalny atrament i automatycznie zamawia kolejne wkłady, aby użytkownik otrzymał nowy zapas jeszcze przed wyczerpaniem poprzedniego. Instant Ink gwarantuje również elastyczność na wyższym poziomie – klienci mają do wyboru jeden z wielu planów miesięcznych, w stałej cenie zależnej od liczby drukowanych stron.

Zrównoważony rozwój jako kluczowy element strategii

Strategia HP zakłada znacznie więcej niż rozwój biznesu producenta. HP chce stać się najbardziej zrównoważoną i dbającą o równe szanse organizacją technologiczną na świecie. Firma dąży tym samym do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2040 r.; neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i zerowej produkcji odpadów w swoich działaniach do 2025 r.

Jednocześnie fundacja HP oferuje bezpłatny program szkoleniowy z zakresu IT i umiejętności biznesowych o nazwie HP LIFE. Jest on pochodną misji HP, której celem jest przyspieszenie dostępu do rozwiązań cyfrowych dla 150 milionów ludzi do 2030 r. Z kolei na naszym rodzimym rynku firma, wraz z Fundacją Media 3.0, udostępniła Nową Akademię. Ta, działająca od września 2021 roku, platforma ma na celu pomoc uczniom i nauczycielom w rozwoju umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w cyfrowym świecie, tzw. „kompetencji przyszłości”.

W ramach swoich działań społecznych, HP zaangażowało się również w pomoc osobom cierpiącym z powodu wojny w Ukrainie. Producent aktywnie wspiera pracowników HP, ich rodziny i partnerów firmy w Ukrainie, Rosji i krajach sąsiednich. Fundacja HP przekazuje dotacje na wsparcie ukraińskich akcji humanitarnych – współpracując z organizacjami pozarządowymi, takimi jak UNICEF, UNHCR i Polski Czerwony Krzyż. Ponadto, już w pierwszych tygodniach konfliktu, najszybciej jak tylko było to możliwe, HP zawiesiło dostawy do Rosji i wstrzymało wszelkie rosyjskie działania marketingowe i reklamowe.

Wsparcie partnerów na każdym etapie rozwoju

HP konsekwentnie wspiera swoich partnerów, ich rozwój i silną pozycję na dzisiejszym konkurencyjnym rynku. W tym celu powstał globalny program partnerski HP Amplify, który nie tylko ułatwia partnerom współpracę biznesową z HP, ale także wyznacza im wyraźną ścieżkę do przygotowania działalności na sukces w obecnym środowisku i oferuje narzędzia oraz dane przyspieszające transformację cyfrową.

Wprowadzony kilka miesięcy temu HP Amplify™ Impact jest pierwszym w branży programem oceny partnerów opartym na zasadach zrównoważonego rozwoju, dla którego priorytetem są: planeta (z naciskiem na działania na rzecz klimatu), ludzie (kwestie praw człowieka i równości społecznej), wspólnota (oraz jej cyfrowy kapitał).

Program HP Amplify™ Impact pomaga partnerom wyznaczać oraz realizować śmiałe i długoterminowe cele. Partnerzy, którzy przystąpią do programu, dzięki współpracy z HP, zyskają dostęp do rozbudowanego zaplecza inwestycji i inicjatyw firmy. W Polsce do tej pory zarejestrowało się 66 partnerów. 55 spośród nich dokonało samooceny swoich dotychczasowych działań i zostało przeszkolonych w zakresie prowadzenia biznesu z uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju.

Okrągły jubileusz firma świętuje wraz ze swoim partnerami. Już dziś odbędzie się wyjątkowa gala HP Partner Excellence Award, w czasie której HP przyzna partnerom nagrody i specjalne wyróżnienia za ich dotychczasowe działania i osiągnięcia.

Źródło: HP