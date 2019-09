HP rozszerza portfolio urządzeń z serii HP Smart Tank

Do 18 000 stron w czerni lub 8 000 w kolorze na start, wygodny system napełniania, niskie koszty pracy, a to wszystko z zachowaniem najlepszej jakości druku w swojej klasie.

Firma HP przedstawia nową odsłonę serii HP Smart Tank, zaprojektowaną z myślą o użytkownikach, którzy na co dzień drukują duże ilości dokumentów w domu lub podczas pracy w domowym biurze. Modele z tej serii - 500 i 600 - charakteryzuje kompaktowa konstrukcja, wbudowany zbiornik na atrament z automatycznym czujnikiem poziomu tuszu oraz prosty i wygodny system napełniania bez rozlewania8. Urządzenia wyposażone w zaawansowane rozwiązania amerykańskiego producenta oferują również wysoką jakość druku oraz komplet tuszy w zestawie, które mogą wystarczyć nawet na 3 lata pracy (do 18 000 stron w czerni lub 8 000 w kolorze). Dodatkowo z aplikacją do drukowania mobilnego HP Smart App5 użytkownicy mogą cieszyć się swobodą druku, skanowania i kopiowania niemal z każdego miejsca oraz tworzyć własne skróty z funkcją Smart Tasks7, aby zaoszczędzić czas.

HP Smart Tank 500/600 to:

wbudowany zbiornik z automatycznym czujnikiem - sygnalizuje niski poziom atramentu zanim go zabraknie,

prosty, wygodny system napełniania z użyciem butelek z możliwością wielokrotnego zamykania,

wybrane modele wyposażone w funkcję faksu11,

automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 35 stron11(HP Smart Tank 615),

łatwe i szybkie kopiowanie dokumentu tożsamości z możliwością wydruku obu stron obok siebie.

wydruk do 18 000 stron w czerni i 8 000 w kolorze z wykorzystaniem atramentu dostępnego w zestawie.

łatwe skanowanie i drukowanie z najlepszą w swojej klasie aplikacją do drukowania mobilnego6,

ograniczanie powtarzalności zadań z funkcją Smart Tasks, pozwalającą na tworzenie skrótów w telefonie lub drukarce.

Niezawodność i szybkość:

duża prędkość druku oraz sprawne przesyłanie danych z dwuzakresowym Wi-Fi12,

wyraźny tekst oraz żywe kolory grafik,

profesjonalne broszury bez marginesów oraz trwałe, odporne na blaknięcie zdjęcia,

możliwość rozszerzenia gwarancji do 3 lat10.

Urządzenia HP Smart Tank 500 i HP Smart Tank 600 będą dostępne w sprzedaży we wrześniu br. w cenie od 759 zł.