HP wycofuje 78 500 baterii z powodu ryzka ich zapłonu

HP musi wymienić 78 500 akumulatorów w stacjach roboczych i laptopach z powodu ryzyka ich przegrzania, mogącego spowodować zapłon.

Amerykańskie CPSC (Consumer Product Safety Commission) wyznaczyło na 19 marca 2019 termin wycofania wadliwych akumulatorów. Pierwotnie HP miało to zrobić 17 stycznia, ale z przyczyn prawnych data ta uległa przesunięciu w czasie. Wycofanych miało zostać 50 000, ale osiem nowych raportów HP wskazało na kolejne modele, które podlegają przegrzaniu, stopieniu, a nawet zwęglaniu. Jakby tego było mało, odnotowano jeden przypadek lekkiego oparzenia, a także dwa zniszczenia mienia, spowodowane przez wadliwe baterie - koszt zniszczeń to 1100 USD (ok. 3800 zł). Ostatecznie do HP ma powrócić 78 500 akumulatorów.

Feralne baterie znajdują się w takich maszynach, jak: HP ProBook (64x G2 i G3, 65x G2 i G3, 4xx G4 series), HPx360 (310 G2), HP Pavilion x360 11" Notebook PC, HP 11 Notebook PC, stacje robocze HP ZBook (17 G3, Studio G3). Baterie sprzedawano także niezależnie lub jako zamienniki dla HP ZBook Studio G4, HP ProBook 4xx G5, HP ENVY 15, HP Mobile Thin Clients (mt21, mt22, and mt31) i wymienionych wcześniej. Akumulatory były sprzedawane w urządzeniach od grudnia 2015 do kwietnia 2018, a niezależnie - do grudnia 2018.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoje urządzenie HP powinno mieć wymieniony akumulator, odwiedź koniecznie tę stronę. HP Battery Program Validation Utility sprawdzi, czy akumulator w Twoim notebooku jest objęty programem. Proces sprawdzania przy pomocy narzędzia zazwyczaj trwa krócej niż 30 sekund. Uwaga - akumulatorów nie można wymienić samodzielnie; urządzenie musi zostać oddane w tym celu do autoryzowanego serwisu.