HP zapowiada ProBook x360 435 G7 z procesorami Ryzen 4000

HP zapowiedziało dzisiaj nowe urządzenia konwertowalne, dedykowane edukacji oraz biznesowi. Będą korzystać z flagowych procesorów AMD.

ProBook x360 435 G7 to urządzenia konwertowalne HP, które trafi na rynek w maju bieżącego roku. Jak wspomniano, ich jednostki centralne to 7nm procesory AMD Ryzen 4000 z układem graficznym Radeon Vega. O wydajność można być pewnym, tym bardziej, że dostępne będą warianty mające nawet 16GB DDR4-3200 SDRAM. Pozostała specyfikacja to do 512 GB pamięci 512GB Gen3x4 NVMe M.2 SSD, wyświetlacz 13,3" z jakością obrazu 1080p, dw aporty USB 3.1 Gen 1 typu A oraz jeden USB 3.1 Gen typu A, HDMI 1.4b oraz wejście 3,5 mm.

Obok dużej wydajności, nowe urządzenia HP będzie cechować duża wytrzymałość i bezpieczeństwo. W tym pierwszym przypadku wytrzymałość gwarantuje wojskowy certyfikat pomyślnego przejścia testów 19 MIL-STD-810G - co oznacza m.in. odporność na upadki, uderzenia i wstrząsy. Obudowa wykonana została z anodyzowanego aluminium. Bezpieczeństwo gwarantują rozwiązania znane zarówno z poprzednich modeli ProBook, jak i EliteBook, w tym funkcja samonaprawy BIOS-a o nazwie Sure Start.

Cen nowych urządzeń jak na razie nie podano, ale łatwo się domyślić, że będą to raczej droższe urządzenia.