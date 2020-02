HTC pokazuje nowy zestaw Proton VR

Tajwańczycy liczą, że technologia VR pozwoli im utrzymać się na rynku.

HTC to firma z bardzo burzliwą historią. Kiedyś Tajwańczycy byli jednym z najważniejszych graczy na rynku mobilnym. Smartfony HTC z Androidem i autorską nakładką HTC Sense niejednokrotnie były lepsze od konkurencyjnych flagowców Samsunga, LG czy Sony. Niestety czasy te dawno minęły, a obecnie HTC ma marginalne udziały na rynku.

Źródło: ubergizmo.com

Producent ten od pewnego czasu skupia się na produkcji gogli VR. Ostatnimi czasy opublikowano nowe informacje na temat projektu, na którym skupia się HTC. Mowa o goglach Dubbed Project Proton, które w odróżnieniu od innych gogli VR, które znajdują się na rynku są znacznie ładniejsze i przypominają klasyczne okulary przeciwsłoneczne, niż sprzęt rodem z filmów science-fiction.

W chwili obecnej wiadomo, że istnieją dwie wersje zestawów gogli Proton VR. HTC opisało jedne z nich jako konstrukcję typu wszystko w jednym, w której umieszczono zarówno wyświetlacz, jak i podzespoły techniczne. W przedniej części zamontowano matrycę, a z tyłu umieszczono procesor i inne elementy, które są niezbędne do działania. Dodatkowo montaż procesora z tyłu spowoduje dużo bardziej równomierne rozłożenie ciężaru, ponieważ nie wszystkie elementy znajdować się będą w przedniej części gogli.

Drugi z opisanych przez HTC zestawów dużo bardziej przypomina parę klasycznych okularów. Ta konstrukcja nie będzie w stanie pracować samodzielnie. Wymaga ona fizycznego połączenie do własnego modułu przetwarzania danych. Może to być smartfon lub komputer PC. Rozwiązanie tego typu pozwala znacząco obniżyć masę urządzenia oraz jego cenę. Dodatkowo gogle tego typu będą dużo łatwiejsze do przenoszenia i transportu. Niestety nie wiemy jeszcze jak fizyczne połączenie z drugim urządzeniem wpłynie na jakość rozgrywki oraz ewentualne opóźnienia.

W chwili obecnej projekt HTC Proton to nic innego, jak produkt w pełni koncepcyjny. Firma informuje, że bada w swoich laboratoriach prototypy, ale w dalszym ciągu nie wiadomo, czy gogle Proton trafią kiedykolwiek na półki sklepowe.

