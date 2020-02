HTC - producent wejdzie na rynek 5G

HTC było niegdyś jednym z największych dostawców smartfonów z Androidem na świecie. Ostatnie lata sprawiły, że producent mocno stracił na znaczeniu, ale w 2020 roku znowu spróbuje zdobyć rynek.

HTC zaczęło globalną karierę w 2007 roku, kiedy wprowadziło do sprzedaży model HTC Dream/T-Mobile G1. Podbiło szybko rynek amerykański, a potem rozprzestrzeniło na inne kontynenty. Jednak sukcesu nie udało się powtórzyć, a mniej więcej od 2016 roku producent stoi w głębokim cieniu innych marek. W 2017 roku wykupiło go Google, płacąc 1,1 mld dolarów. W kolejnym roku na rynek wprowadzono HTC U12+, napędzanego do działania przez procesor Qualcomm Snapdragon 845. Potem pojawiły się HTC U19e oraz HTC Desire 19+, zaś ostatnią propozycją producenta jest budżetowy HTC Wildfire X.

Nowy szef HTC, Yves Maitre, zaprezentował nową strategię firmy w wywiadzie dla chińskiego serwisu UDN. Choć wcześniej krążyły pogłoski, że wycofa się ona całkowicie z rynku smartfonów, nie znalazły potwierdzenia. Zamiast tego można się dowiedzieć, że spróbuje powalczyć o rynek 5G, wprowadzając tam swój pierwszy model, ponadto przesunie ciężar rozwoju i produkcji ze średniaków i budżetowców na sprzęty VR oraz dedykowane im aplikacje. Niestety, Maitre nie podał żadnych szczegółów tego pierwszego telefonu 5G, jednak wspomniał o kontynuacji współpracy z Qualcomm, dzięki czemu możemy przyjąć, że będzie napędzać go Snapdragon. Jednak czy będzie to smartfon klasy premium czy średniak - trudno powiedzieć. Na półce premium panuje duży tłok, może HTC spróbuje wygrać półkę średniaków?

Jeśli chodzi o VR, można spodziewać się rozwoju pomysłów znanych z HTC Vive oraz Vive Cosmos, a także działań marki na polu AR. Wiemy z zapowiedzi, że na targach GDC powinniśmy zobaczyć takie produkty, jak Vive Cosmos Elite, Vive Cosmos Play, Vive Cosmos XR oraz Vive Sync. Czy to w połączeniu ze smartfonem 5G wystarczy, aby producent staną mocno na nogi?