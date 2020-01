HTC - rok 2019 okazał się dla firmy bardzo kiepski

Jeszcze parę lat temu HTC było jednym z liderów rynku mobilnego. Niestety, z roku na rok jest coraz gorzej. 2019 nie był wyjątkiem.

Jak podają najnowsze raporty, dochód firmy za ubiegły rok wyniósł 333 miliony dolarów, co oznacza spadek aż o 57,8% w stosunku do roku 2018. O tym, jak kiepski jest to wynik, może świadczyć to, co napisał na ten temat dziennikarz serwisu Bloomberg, Tim Culpan: "Apple generuje więcej dochodu w ciągu dwóch tygodni sprzedaży AirPodów, niż HTC przez cały rok na wszystkich swoich urządzeniach".

Spadek dochodów rozpoczął się w momencie, kiedy HTC sprzedało część swojego działu mobilnego Google. Od tego czasu w firmie dzieje się źle, o czym może świadczyć zwolnienie 1500 pracowników w jednej z tajwańskich fabryk producenta. W 2019 roku HTC przyjęło nową strategię dla swoich urządzeń mobilnych - skupiło się głównie na Indiach, drugim największym rynku tych sprzętów. Zrezygnowało z wprowadzania tam flagowców i urządzeń z wyższej półki cenowej, skupiając na średniakach i budżetowcach.

We wrześniu 2019 nowy szef firmy, Yves Maitre, przyznał w wywiadzie, że HTC przestało wprowadzać innowacje sprzętu i oprogramowania, nie mogąc dotrzymać na tych polach kroku Apple, Samsungowi czy Huawei. Zdradził także, że w przyszłości producent skupi się na urządzeniach VR oraz przeznaczonych do nich aplikacjach, zwłaszcza edukacyjnych i treningowych. W ostatnim kwartale 2019 HTC wypuściło Vive Pro Eye - zestaw dla biznesu, a także zajmowało się produkcją filmów VR na festiwalu filmowym w Wenecji. Niestety, nie podano, ile urządzeń VR sprzedano do tej pory. Producent wprowadził także do sprzedaży mobilny hotspot 5G, dedykowany osobom, które chcą używać tego standardu, a nie mają ochoty nabywać smartfonów 5G. Ale czy to wystarczy, aby uratować tę znaną markę?

