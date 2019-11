HTC zamierza na nowo zdefiniować telefon komórkowy

HTC jest firmą, która od lat zajmuje się produkcją telefonów komórkowych. Tajwańczycy zaczynali od urządzeń typu PDA (Personal Digital Assistant) pracujących pod kontrolą Windows Mobile, później eksperymentowano przez pewien czas z Windows Phone, a obecnie firma skupia się na smartfonach z Androidem i goglach HTC Vive.

Niestety na przestrzeni ostatnich lat w HTC nie dzieje się najlepiej. Sprzedaż smartfonów tajwańskiego producenta z roku na rok gwałtownie spada, a co najgorsze HTC nie posiada w swojej ofercie ciekawych urządzeń. Smartfony dostępne w aktualnym portfolio są przestarzałe i zbyt wysoko wycenione.

Szkoda, że HTC mimo wielkiego potencjału obecnie jest jedynie małą nic nie znacząco dla rynku firmą. Wystarczy przypomnieć sobie czasy, kiedy na rynku pojawił się modele One M7 lub One M8, które kreowały rynek smartfonów z Androidem.

W piątek 15 listopada 2019 roku na Twitterze Drew'a Bamford'a - dyrektora HTC Creative Labs pojawił się intrygujący wpis:

Which classic @htc phone would you like to see us bring back with today's technology?