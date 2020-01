HTC zamyka program Elevate i przedstawia wyniki finansowe za 2019 rok

Tajwańczycy zamykają program Elevate dla najbardziej wiernych użytkowników. Finanse firmy również nie napawają optymizmem. Czy HTC wkrótce zniknie z rynku?

Coraz trudniej przypomnieć sobie czasy, kiedy HTC było głównym graczem na rynku smartfonów. Tajwański producent posiada w swoim portfolio wiele świetnych urządzeń. Nie można zapomnieć, że to właśnie HTC wyprodukowało pierwszy telefon komórkowy pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Android - T-Mobile G1. Wytwarzano także pierwszego Nexus'a One na zlecenie Google.

Źródło: techadvisor.co.uk

Najlepsze czasy HTC przypadają na rok 2014, kiedy to na rynku pojawił się smartfon One M8, który łączył unikalną konstrukcję wykonaną z aluminium oraz świetne parametry techniczne. HTC One M8 był jednym z pierwszych telefonów komórkowych wyposażonych w dwa aparaty na pleckach, które pozwalały na tworzenie efektu bokeh.

Niestety od 2015 roku producent stopniowo traci udziały na rynku i radzi sobie coraz gorzej. Na początku problemem była zbyt wysoka wycena urządzeń i problemy techniczne, a obecnie brak nowych premier i zaniedbania w stosunku do posiadaczy smartfonów od HTC. Jednym z ostatnich telefonów wyprodukowanych przez HTC jest zaprezentowany w listopadzie 2019 roku Desire 19s posiadający bardzo podstawową specyfikację techniczną.

W zeszłym tygodniu HTC opublikowało wyniki finansowe, które pokazują, w jak złej kondycji znajduje się przedsiębiorstwo. Wyniki finansowe za 2019 rok są aż o 58 procent mniejsze w stosunku do poprzedniego roku i o 87 procent mniejsze w porównaniu do 2017 roku.

Niestety dla nielicznych fanów i użytkowników smartfonów od HTC producent przygotował kolejny cios. Według XDA program HTC Elevate został właśnie oficjalnie zamknięty. Elevate to prywatne forum dla najwierniejszych fanów HTC, które wymagało specjalnego zaproszenia. Wszyscy członkowie otrzymywali gratisy oraz zniżki na nowe produkty od HTC.

Aby uczestniczyć w HTC Elevate należało spełniać kilka warunków takich, jak logowanie co najmniej raz miesiącu i zachowywanie aktywności na forum. Obowiązki te nie są już aktualne, ponieważ podczas próby logowania do serwisu użytkownicy otrzymują komunikat "Witaj - Ten program nie jest już aktywny. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres ElevateSupport@htc.com w celu uzyskania pomocy technicznej dotyczącej produktów HTC".

Źródło: phonearena.com