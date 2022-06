HTC zaprezentuje telefon nastawiony na VR? Widzę w tym sporo problemów

HTC ma planach wydanie telefonu, który ma się skupiać na VR i udostępniać Metaverse dla wszystkich. Dziś dowiedzieliśmy się, kiedy firma zaprezentuje ten smartfon.

Mobilne VR jest dość skomplikowanym tematem. Mimo kilku prób firm takich jak Google lub Samsung, pomysł używania naszego telefonu jako wyświetlacza do gogli VR nigdy za bardzo się nie przyjął. Ze względu na to dziwić może najnowsza propozycja od HTC. Firma zapowiedziała właśnie, że już 28 czerwca zaprezentuje swój najnowszy telefon. Jest to smartfon, który ma skupić się właśnie na VR i pozwolić nam na wkroczenie w Metaverse dzięki urządzeniu, które każdy z nas ma w kieszeni na co dzień.

Fot. HTC

Na początku trzeba przyznać, że HTC jest zapewne jedną z nielicznych firm, które naprawdę wiedzą co robią z VR. Na obrazku promocyjnym widzimy, że nadchodzący telefon ma być częścią Viverse. Jest to platforma VR/AR od HTC, w skład której wchodzą gogle HTC Vive, a także Vive Port - sklep z aplikacjami i inną zawartością dla gogli VR. Wydaję mi się, że może właśnie rozbudowany ekosystem pozwoli firmie zawalczyć w segmencie, w którym polegli konkurenci.

Zobacz również:

Z drugiej strony - zarówno Google ze swoim Cardboard i Daydream, jak i Samsung z Gear VR, również oferowali szerokie wsparcie. To raczej niechęć ludzi do pomysłu VR w telefonie sprawiła, że te projekty upadły. Telefony nie dysponowały wystarczająco szybkimi wyświetlaczami, ekrany były też w zbyt niskiej rozdzielczości, co przekładało się na duży dyskomfort w czasie użytkowania. Jednak dziś mamy telefony z ekranami 4K oraz wysoką częstotliwością odświeżania - może po prostu jest to już czas na kolejną próbę?

Fot. HTC

Nawet jeśli sprzęt mobilny już dojrzał do VR, warto się jeszcze zastanowić, czy HTC jest w stanie to wykorzystać. Niestety nie jest to już tak znana firma jak kiedyś, a ich ostatni znany smartfon został zaprezentowany dobrych kilka lat temu. Może się więc okazać, że nawet jeśli sprzęt będzie dobry, nikt się na niego nie skusi. Powód jest prosty - czy ktoś jeszcze chce mieć telefon od tej firmy?

HTC, jak i użytkownicy, muszą pamiętać, że nadchodzący produkt to nie okulary VR z funkcją smartfona, tylko telefon, którego będziemy mogli ewentualnie używać do VR. Nie wystarczy więc ekspertyza firmy w urządzeniach do wirtualnej rzeczywistości, musi ona też zrobić po prostu dobry smartfon. Z tym zadaniem, niestety, HTC od kilku lat zupełnie sobie nie radziło.