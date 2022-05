"Hacks" – sezon 2. Data premiery, fabuła, trailer

Słowo hack w języku angielskim ma wiele znaczeń, ale w kontekście serialu najbardziej odpowiednie tłumaczenie to pismak, pisarzyna.

Bohaterkami serii są dwie kobiety, które na pierwszy rzut oka dzieli niemal wszystko. Ava (Hannah Einbinder) to młoda scenarzystka telewizyjna obarczona wybuchowym charakterem i pokaźnym kredytem. Po niefortunnym twitterowym żarcie jej kariera stoi pod znakiem zapytania. Nieoczekiwanie zostaje "zesłana" do współpracy z Deborah Vance (Jean Smart) – legendą stand-upu. Repertuar divy z Las Vegas potrzebuje jednak pewnego odświeżenia, które ma zapewnić właśnie Ava, przedstawicielka Generacji Z.

Pierwszy sezon serialu prezentuje początki trudnej współpracy Avy i Deborah. Fabuła opiera się zarówno na konflikcie pokoleń, jak i osobowości. Obie bohaterki mają też różne wizje komedii i stand-upu. Stopniowo jednak nawiązuje się między nimi więź, a Deborah staje się dla Avy prawdziwą mentorką.

Zobacz również:

Sezon zdobył 2 Złote Globy oraz 3 Emmy.

Drugi sezon serialu opowiada o przygodach obu bohaterek w trakcie trasy po Stanach Zjednoczonych. Starając się nadać ostateczny kształt nowemu materiałowi, Ava i Deborah wyruszają na podbój publiczności poza Las Vegas. Deborah musi zmierzyć się z kiepskim odbiorem swoich występów w mniejszych miejscowościach.

Według showrunnerki serialu:

(...) Ktoś taki, jak ona ma fanów, którzy specjalnie przychodzą, by ją zobaczyć; wyprzedaje 2000 miejsc w Vegas i miażdży. Jak to więc jest, być w trasie po małych miejscowościach i nie radzić sobie zbyt dobrze? Jak to wpływa na ducha, związek, co to robi z psychiką?