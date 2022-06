Hacks – sezon 3. Kiedy premiera? Wszystko, co wiemy o kontynuacji serialu HBO Max

Drugi sezon Hacks właśnie dobiegł końca. Kiedy pojawi się kolejna odsłona serialu? Co czeka widzów w Hacks 3? Sprawdzamy wszystkie informacje.

Hacks – podsumowanie sezonu 2

Drugi sezon serialu Hacks doprowadził do końca wszystkie najważniejsze wątki. Deborah wreszcie doceniła wkład Avy we wspólną pracę i publicznie wyraziła dowody uznania za materiał, który dziewczyna napisała do stand-upu. Jednocześnie Deborah ostatecznie zakończyła współpracę z Avą, ale też zrezygnowała z pozwu przeciwko niej. Drogi obu kobiet definitywnie się rozeszły, a Ava zaczęła budować swoją własną karierę.

Poprawie uległy relacje Deborah i jej córki, DJ. Gdy okazało się, że DJ i Aidan planują dziecko, Deborah dostrzegła szansę na zacieśnienie więzi poprzez bycie dobrą babcią. Jednocześnie zakończył się związek divy i właściciela Palmetto Casino, Marty'ego – mężczyzna postanowił ożenić się z inną kobietą.

Firma PR-owa Jimmy'ego i Kayli zaczęła dobrze sobie radzić. Marcus i Wilson co prawda nie wrócili do siebie, ale postanowili zostać przyjaciółmi.

Hacks – kiedy sezon 3?

Choć wygląda na to, że twórcy serialu znaleźli zakończenie dla wszystkich wątków, tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, by Hacks otrzymało trzeci sezon. Serial spotkał się przecież z dużym uznaniem widzów i krytyków, o czym najlepiej świadczą trzy statuetki Emmy dla pierwszego sezonu. Druga odsłona serii cieszyła się podobną, a może nawet większą popularnością, a cały serial ma dobre oceny w serwisach Metacritic i Rotten Tomatoes. Z pewnością nie umknęło to władzom HBO – choć nie ogłoszono jeszcze decyzji o kontynuowaniu produkcji, trzeci sezon Hacks jest bardzo prawdopodobny.

fot. HBO

O czym może opowiadać trzecia odsłona serii? Będąca znów na szczycie Deborah z pewnością będzie musiała włożyć sporo wysiłku w utrzymanie swojej pozycji, oczywiście we współpracy z Jimmym i Kaylą. Z kolei po sukcesie wspólnie napisanego stand upu, dla Avy powinny nastać złote czasy: kariera młodej pisarki w trzecim sezonie serialu musi nabrać rozpędu. Zmiany mogą czekać dziewczynę nie tylko w życiu zawodowym – wydarzenia z drugiego sezonu sugerowały, że Ava i Ruby mogą wskrzesić swój związek.

Decyzję o przedłużeniu Hacks władze HBO z pewnością podejmą niedługo. Jeśli będzie ona pozytywna, na sezon 3 możemy liczyć najwcześniej pod koniec 2023 roku.

