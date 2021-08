Hades - wielki hit dostępny w Xbox Game Pass

Hades dzisiaj zadebiutował na kolejnych platformach. Po prawie roku oczekiwania gra trafiła na konsole Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 oraz PS5. Deweloperzy zadbali, aby od pierwszego dnia produkcja była dostępna w bibliotece Xbox Game Pass. Dzięki temu wszyscy posiadacze aktywnego abonamentu mogą od dnia premiery sprawdzać przygody Zagreusa. Do tej pory Hades był dostępny tylko na PC oraz Nintendo Switch.

Hades from @SupergiantGames is now available for Windows 10, Xbox One, and Xbox Series X|S, plus it's included with @XboxGamePass, @XboxGamePassPC, and Xbox Cloud Gaming https://t.co/M37YxoF3cV