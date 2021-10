Haker zainstalował Google Store w Windows 11 - i działa

Ktoś nie mógł się doczekać, aż będzie można oficjalnie używać aplikacji z Androida na Windows 11.

Przypomnę, że Microsoft zapowiada obsługę aplikacji z Androida w Windows 11 na przyszły rok. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu Amazon Appstore, co w praktyce oznacza brak setek aplikacji, które znajdują się w Google Play Store. W chwili obecnej już można testować tę usługę w wersji beta, jednak jest tam ledwie 50 apek, a i to bez dostępu do usług Google. Programista o pseudonimie ADeltaX chciał jednak czegoś więcej i wykorzystał swoją wiedzę, aby je zainstalować w Windows 11 - włącznie ze sklepem z aplikacjami.

Dla wszystkich chętnych przygotował również skrypt, który pozostawił na platformie GitHub i każda osoba chętna może wykorzystać go do osiągnięcia tych samych efektów. Instrukcja instalacji jest dość złożona - w całości znajduje się na tej stronie. Ponieważ nie jest to oficjalne wydawnictwo Microsoftu, zawsze istnieje pewne ryzyko, że coś pójdzie nie tak, a więc instalacja odbywa się na własne ryzyko.

Źródło: WindowsLatest, Twitter