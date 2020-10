Hakerzy przekazali dużo pieniędzy na cele charytatywne

Jak się okazuje, grupa cyberprzestępcza DarkSide okradnie Ciebie, a pieniądze podaruje słabszym. Ile pieniędzy przekazali i komu?

Hakerzy z grupy DarkSide przekazali część swoich dochodów pochodzących z działalności przestępczej dwóm organizacjom non-profit - Children International oraz The Water Project. Środki przekazano za pomocą platformy The Giving Block, która umożliwia wysyłanie darowizn w kryptowalutach. Grupa przestępcza przekazała po 10 tysięcy dolarów obu organizacjom i podkreśla, że to nie jest jednorazowa akcja. Mimo wysokości darowizny przedstawiciele Children International poinformowali, że nie przyjmą pieniędzy zdobytych w nielegalny sposób.

Po raz pierwszy operator oprogramowania ransomware wciela się w rolę Robin Hooda i przeznacza część środków pochodzących z pobieranych haraczy na cele charytatywne. Wiele wskazuje na to, że DarkSide próbuje kreować wizerunek hakera z ludzką twarzą, o czym świadczą też deklaracje, iż nie zamierzają atakować placówek medycznych, szkół oraz uczelni, organizacji non-profit i sektora rządowego. Jednak tak naprawdę mamy do czynienia z groźną grupą przestępczą. Dlatego należy pochwalić dezycję podjętą przez Children International - tłumaczy Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.

Według dziennikarzy serwisu BleepingComputer, wysokość okupu pobieranego przez hakerów wynosi zazwyczaj od 200 tysięcy do 2 milionów dolarów. W takim wypadku 10 tysięcy to jedynie maleńki ułamek przychodów cyberprzestępców i służy jedynie wybielaniu ich wizerunku.

