Hakerzy ujawniają dane osobowe 10 milionów gości hotelowych MGM Resorts

Goście luksusowych hoteli MGM w poważnych tarapatach. Hakerzy ujawniają ich dane osobowe.

Poważne naruszenie bezpieczeństwa dotknęło hotele należące do MGM Resorts po tym, jak dane osobowe 10,6 mln gości hotelowych zostały zamieszone w tym tygodniu na popularnym forum hakerskim.

Źródło: mgmresorts.com

Sprawa jest o tyle poważna, że skradzione dane nie należą tylko i wyłącznie zwykłych turystów, ale także sławnych gwiazd, dyrektorów największych firm na świecie oraz urzędników państwowych USA wysokiego szczebla. Jednym z pokrzywdzonych jest między innymi CEO Twitter'a - Jack Dorsey i kanadyjski piosenkarz Justina Biebera.

Atak, który został przeprowadzony na MGM Resorts został po raz pierwszy ogłoszony przez portal ZDNet.

Dane, które wyciekły do sieci zawierają rekordy dotyczące danych osobowych 10 milionów 683 tysięcy 188 byłych gości hotelowych MGM Resorts. Każdy rekord zawiera pełne imię, nazwisko, adresy domowe, numery telefonów, adresy e-mail oraz daty urodzenia. W oświadczeniu przesłanym pocztą elektroniczną do redakcji Digital Trends, rzecznik prasowy MGM Resorts informuje, że jego zespół jest przekonany o tym, że do sieci nie wyciekły żadne dane finansowe. Według pracowników MGM Resorts dane kart płatniczych oraz hasła gości są bezpieczne.

Co ważne naruszenie zostało odkryte już w 2019 roku, ale firma nie złożyła publicznego oświadczenie w sprawie dopóki nie wyciekła ona do sieci. Rzecznik prasowy twierdzi, że w tym czasie pracownicy MGM Resorts kontaktowali się z gośćmi, których dane zostały wykradzione. Dodatkowo wyjęto dwie światowej sławy firmy kryminalistyczne zajmujące się bezpieczeństwem cybernetycznym, aby pomóc w dochodzeniu wewnętrznym mającym doprowadzić do ujawnienia sprawcy ataku hakerskiego.

Według portalu ZDNet dane klientów MGM Resorts, którzy po raz pierwszy zarejestrowali się po 2017 roku są bezpieczne.

MGM Resorts nie jest pierwszą grupą hotelową, która stała się atakiem hakerów. Wcześniej dane zostały wykradzione z Mandarin Oriental oraz Trump Hotels. Najbardziej znany atak tego typu został przeprowadzony w 2018 roku na sieć hoteli Marriot, z której dane wykradane były na przestrzeni wielu lat.

Źródło: digitaltrends.com