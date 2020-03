Hakerzy używają map do śledzenia koronawirusa w celu instalacji złośliwego oprogramowania

Sprawdzałeś, jak rozprzestrzenia się koronawirus? Lepiej przeskanuj swój komputer, możliwe, że masz wirusa.

Koronawirus został oficjalnie uznany przez WHO jako pandemia. Podczas, gdy świat zmaga się z nowym zagrożeniem miliony ludzi na bieżąco śledzą rozwój sytuacji w telewizji lub sieci. Z pewnością należysz do jednego z nich. Media na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni dosłownie zalewają nas kolejnymi doniesieniami na temat koronawirusa. Czy tego chcemy, czy nie taki stan rzeczy będzie trwał przez najbliższe tygodnie, a może nawet miesiące.

Światowa Organizacja Zdrowia stara się jak, może, aby ograniczyć wpływ koronawirusa na nasze życie, ale bez twardych reguł i zasad się nie obędzie. Wielu internautów, którzy mają zaplanowane wyjazdy za granicę na bieżąco śledzi rozwój sytuacji. Aby im to ułatwić programiści stworzyli specjalną witrynę, która na bieżąco nanosi na mapę kolejne potwierdzone przypadki zarażeń koronawirusem. Rozwiązanie to pozwala w szybki sposób monitorować sytuację na świecie.

Niestety, jak się okazało hakerzy postanowili wykorzystać popularność interaktywnej mapy. Okazuje się, że w sieci pojawiają się nowe, łudząco podobne do oryginału klony, które posiadają zupełnie inne zadanie. Podrobione witryny informują co prawda o zarażeniach koronawirusem, ale głównym ich zadaniem jest instalacja złośliwego oprogramowania na komputerze.

Przykładowymi witrynami mogą być na przykład coronavirus-real-map.com czy coronavirus-realtime.com. W tych witrynach uzyskamy dostęp do aktualnych danych na temat rozprzestrzeniania się kornawirusa, ale strony te przy okazji zachęcają do instalacji programów, które służą do zbierania danych osobowych. Niektóre z witryn proszą użytkowników o zainstalowanie w systemie operacyjnym Windows złośliwej aplikacji, która potencjalnie może zagrażać bezpieczeństwu systemu.

Okazuje się, że śledząc rozwój sytuacji nasz komputer może zostać zainfekowany. Polecamy trzymać się z daleka od wszelkich podejrzanych stron związanych z koronawirusem. Oryginalna strona z interaktywną mapą znajduje się w domenie arcgis.com

Źródło: ubergizmo.com