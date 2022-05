Haktywiści uderzają w rosyjskich dystrybutorów wódki

Na wojnie każdy sposób dobry, aby zaszkodzić przeciwnikowi.

Haktywiści poinformowali o udanych atakach DDoS na portal pełniący bardzo ważną funkcję w dystrybucji alkoholu na terenie Rosji. Portal ten to EGAIS (ЕГАИС). Został zasypany taką liczbą zapytań, że się po prostu zawiesił. Uniemożliwiło to dostęp producentom i dystrybutorom wódki, którzy poprzez niego - gdyż tak wymaga rosyjskie prawo - składają zamówienia oraz ustalają dostawy. W związku z tym sklepy na terenie Federacji będą mieć problemy z uzupełnieniem zapasów.

Na tym nie koniec - wiele zakładów produkujących ten alkohol wstrzymało wysyłanie towaru do magazynów i ograniczyło produkcję, ponieważ magazyny były już zapełnione po brzegi. W chwili pisania tego tekstu witryna egais.ru nie działa, a więc atak albo wciąż się odbywa, albo trwają prace naprawcze.

Na kanale Telegramu Ukraine’s IT Army EGAIS widnieje jako cel ataku, jest także opublikowana lista powiązanych witryn, które są kolejnymi ofiarami. Warto dodać, że "Armia IT Ukrainy" to nie tylko sami Ukraińcy, ale również wolontariusze z całego świata, wspomagający zaatakowany przez Rosję kraj. Działa od momentu wybuchu wojny i jak widać - robi to skutecznie.

