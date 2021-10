Halloween 2021 – najlepsze eventy w grach. Call of Duty, Pokemon Go i wiele innych

Pokemon GO, Call of Duty Warzone, Fortnite, Destiny 2, to tylko kilka gier, które wprowadzą, albo już wprowadziły, wydarzenia sezonowe inspirowane Halloween. Zobacz, co nas czeka w tym roku.

Halloween w Rainbow Six Siege (fot. Ubisoft)

Kiedy jest Halloween i o co w nim chodzi?

Halloween to popularny zwyczaj, który obchodzony jest co roku w wigilię Wszystkich Świętych, czyli 31 października. Choć dokładna geneza święta nie jest znana, to jedna z teorii sugeruje, że jego korzeni należy doszukiwać się w dawnych irlandzkich, walijskich i anglosaskich świętach, jak np. Samhain („koniec lata”), Nos Galan Gaeaf („wieczór zimowy”) czy Blodmonath („krwawy miesiąc”). To właśnie stąd najprawdopodobniej pochodzi najpopularniejszy zwyczaj powiązany z Halloween, a więc maskarada. Uczestnicy święta przebierają się bowiem za różne postacie i istoty - dziś najczęściej inspirowane postaciami z popkultury. Dawniej, celtyccy kapłani – Druidzi, w dzień Samhain przywdziewali dziwaczne maski i stroje, aby odpędzić złe duchy.

Halloween obecnie najhuczniej obchodzone jest w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i Wielkiej Brytanii, choć i w Polsce zwyczaj ten z każdym rokiem staje się coraz popularniejszy. W przeciwieństwie do Wszystkich Świętych czy Dnia Zadusznego, powiązany on jest bardziej z radością i zabawą niż kontemplacją i zadumą.

Destiny 2 (fot. Bungie)

Obecnie Halloween jest również niezwykle chętnie wykorzystywane przez twórców gier, którzy oferują graczom krótkie, sezonowe wydarzenia inspirowane świętem. W zasadzie ciężką znaleźć na rynku produkcję z elementami sieciowymi, do której duch Halloween by nie trafił. Fortnite, Call of Duty, Pokemon Go, Destiny 2, World of Warcraft czy Overwatch, to tylko kilka przykładowych gier, które w tym roku będą mogły pochwalić się wydarzeniami inspirowanymi Halloween.

Halloween 2021 – przegląd najlepszych wydarzeń sezonowych w grach

Postanowiliśmy zebrać dla was najciekawsze i najlepsze wydarzenia sezonowe z okazji Halloween w najpopularniejszych produkcjach. Dowiecie się nie tylko kiedy dokładnie się odbywają, ale również co możecie w nich zdobyć. Zapraszamy do lektury.

Fortnite - Fortnitemares 2021

Fortnitemares to już coroczne święto dla sympatyków gry Fortnite. Wydarzenie trwa cały październik, a w jego trakcie możecie zdobyć mnóstwo unikalnych nagród, w tym stroje inspirowane klasycznymi filmami grozy, jak choćby: Mumia czy „Potwór Frankensteina”. To jednak nie wszystko, twórcy gry przygotowali również: nowe bronie, zmiany na mapie czy festiwal filmów! Podczas Fortnitemares 2021 odbędzie się trzecia edycja Short Nite film festival, czyli pokazu krótkometrażowych animacji w stylu Fortnite, inspirowanych „strasznymi opowieściami” w sam raz na Halloween.

Fortnite (fot. Epic Games)

Pokemon Go Halloween Mischief

Również popularne Pokemon Go może liczyć na wydarzenie inspirowane Halloween. Studio Niantic ujawniło już wszystkie szczegóły na temat nadchodzącego święta. Pokemon Go Halloween Mischief rozpocznie się już 15 października i potrwa do 31 października 2021. Sezonowe wydarzenie zostanie podzielone na dwie główne części. Pierwsza z nich „Creepy Companions” będzie dostępna w dniach 15 – 22 października, w trakcie jej trwania gracze mogą liczyć na częstsze występowanie Pokemonów typu psychicznego i trującego, jak np. Drowzee, Gastly czy Woobat. Oprócz tego pojawi się również unikatowy Pikachu w świątecznej czapeczce.

Pokemon Go (fot. Niantic)

Druga część Halloween w Pokemon Go - „Ghoulish Pals” rozpocznie się 22 października i potrwa do 31 dnia tego miesiąca. W tym czasie gracze mogą liczyć złapanie 4 zupełnie nowych Pokemonów: Phantump, Trevenant, Pumpkaboo i Gourgeist.

Oprócz tego, w tracie całego Pokemon Go Halloween Mischief dostępne będą nowe zadania, bonusy, specjalne raidy oraz wyjątkowe stroje dla naszego awatara.

Pokemon Go (fot. Niantic)

Rainbow Six Siege Doktor’s Curse

Sympatycy popularnej taktycznej strzelanki - Rainbow Six Siege, także mogą w tym roku liczyć na specjalne wydarzenie z okazji Halloween, o nazwie Doktor's Curse. Trzeba przyznać, że Ubisoft wykazał się sporą kreatywnością i na graczy czeka sporo atrakcji. Przede wszystkim każdy chętny może wziąć udział w nowym, czasowym trybie zabawy, w którym na specjalnej mapie obrońcy mierzą się z potężnymi atakującymi – potworami. Obie drużyny są na tę okazję wyposażone w specjalny ekwipunek, ale żadna z nich nie ma dostępu do broni. Zadaniem obrońców jest spróbować przetrwać do końca rundy, chyba że uda im się jako pierwszym wyeliminować potężnych Atakujących. Na graczy czekają również liczne nagrody, w tym tematyczne kostiumy czy skórki broni. W sumie do zdobycia jest aż 48 unikatowych elementów wyposażenia.

Rainbow Six Siege Doktor’s Curse potrwa od 12 października do 2 listopada 2021 roku.

Call of Duty Warzone – The Haunting

Wydarzenie „The Haunting” powraca do Call of Duty Warzone również w tym roku. Choć wciąż nie wiemy wszystkiego na temat tego specjalnego eventu, to twórcy gry potwierdzili już, że „The Haunting” rozpocznie się 19 października i potrwa do 2 listopada. Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że na graczy czekać będą "nowe, ograniczone czasowo tryby, nagrody i wiele więcej". Spekuluje się, że pojawią się nowe „skórki” dla operatorów, inspirowane postaciami z filmów grozy. Niemal pewne jest już, że do gry trafi „Ghostface”, czyli słynny kostium seryjnych morderców z serii „Krzyk” oraz przerażający królik Frank z filmu Donnie Darko.

Call of Duty Warzone (fot. Activision)

Więcej informacji na temat wydarzenia „The Haunting” powinniśmy poznać 18 października za pośrednictwem oficjalnego bloga Activision poświęconego serii Call of Duty.

Rocket League – Haunted Hallows

Z czym zazwyczaj kojarzy się nam święto Halloween? Z upiorami i potworami. Prym wśród nich od niepamiętnych czasów wiodą wampiry, a te przecież utożsamiane są z nietoperzami. Twórcy niezwykle popularnej produkcji - Rocket League, postanowili w tym roku zaoferować nam niezwykłe wydarzenie z okazji Halloween. Zamiast postawić na klasykę, deweloper nawiązał współpracę z Warner Bros, a dzięki temu możemy liczyć na święto dla fanów komiksów DC. Batman, Joker, Harley Quinn czy Poison Ivy idealnie wpisują się w Halloweenową narrację, co postanowili wykorzystać twórcy gry. Możemy liczyć nie tylko na nowe tryby zabawy, ale również nowej pojazdy (Batmobil) oraz „skórki” i dodatki.

Rocket League Haunted Hallows potrwa od 14 października do 2 listopada.

Destiny 2 Festival of the Lost 2021

Halloween zawita również do Destiny 2, a to za sprawą wydarzenia Festival of the Lost (Święto Utraconych). Wprowadza ono do gry nowe aktywności, bronie, pancerze i mnóstwo dobrej zabawy. Bungie w tym roku postanowiło zaszaleć i zaoferowało graczom prawdopodobnie najlepsze wydarzenie sezonowe w historii produkcji. Centralnym punktem eventu jest seria zadań i nowa aktywność związana z „bezgłowymi stworami”, które czyhają na graczy w „nawiedzonych ukrytych sektorach”. Gracze mogą zdobywać nową sezonową walutę (cukierki), a w zamian za nią zdobywać unikalne nagrody, jak choćby nowy, legendarny karabin „Jurajska zieleń”, wyjątkowe sezonowe maski inspirowane najważniejszymi postaciami z uniwersum Destiny czy pojazdy i statki. Jakby tego było mało, do gry trafiły nowe emotki, ozdoby zbroi i wiele więcej innych elementów do personalizacji naszych postaci inspirowanych świętem Halloween.

Festival of the Lost 2021 jest dostępny od 12 października i potrwa do 2 listopada.

Overwatch Halloween Terror 2021

Overwatch – sieciowa strzelanka od Blizzard Entertainment, słynie już ze znakomitych sezonowych wydarzeń. Nowe, znakomite „skórki” dla popularnych postaci, dodatki czy nawet tryby zabawy to już w zasadzie codzienność. Nie inaczej będzie w tym roku, a to za sprawą Overwatch Halloween Terror 2021.

Wydarzenie z okazji Halloween w Overwatch zapewni nam w tym roku dostęp do pięciu nowych legendarnych skórek, a będą to:

Vampire Hunter dla Brigitte

Vampire Bat dla Echo

Draugr Reinharda

Satyr dla Lucio

Coffin dla Bastiona

Oprócz tego możemy liczyć na zestaw epickich „skórek”, spraye, ikony i wiele innych dodatków. Powróci również niezwykle popularny tryb PvE Junkenstein’s Revenge, który pozwoli graczom wcielić się w wyjątkowe „wersje” dobrze nam znanych bohaterów i wspólnie z towarzyszami rzucić wyzwanie Dr. Junkenstein'owi i jego potworom.

Wydarzenie Overwatch Halloween Terror 2021 potrwa do 2 listopada 2021.

Halloween 2021 w grach to świetna zabawa

Jak widać na graczy czeka mnóstwo ciekawych, ograniczonych czasowo wydarzeń inspirowanych świętem Halloween. Możemy się śmiało założyć, że nawet jeśli na naszej liście nie ma waszej ulubionej gry, to i tak specjalne wydarzenie już się w niej rozpoczęło albo niebawem do niego dojdzie. Halloweenowe eventy w grach zawsze należą do najciekawszych w roku i nie inaczej będzie i tym razem.

