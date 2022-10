Halloween. Jakie gadżety kupić? Ile kosztują?

W sprzedaży jest wiele elektronicznych gadżetów związanych z Halloween. Sprawdź, które warto mieć.

Halloween to zwyczaj przebierania się w fantastyczne kostiumy i zakładania masek w wieczór oraz noc między 31 października a 1 listopada. Największą popularność zdobył w Stanach Zjednoczonych, gdzie już w roku 1920 odbyła się pierwsza parada z okazji Halloween. Pochodzenie tego zwyczaju nie jest znane, ale sądzi się, że jego korzenie mogą sięgać czasów starożytnego Rzymu i kultu Pomony – bogini owoców i nasion. Sądzi się też, że Halloween może pochodzić od celtyckiego święta powitania zimy.

Gdzie Halloween jest najbardziej popularny?

Oprócz USA Halloween cieszy się dużą popularnością w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii. Z czasem zwyczaj zawędrował do Europy Zachodniej, a później, po dołączeniu Europy Środkowo-Wschodniej do grona państw Zachodu także do nas. W Polsce Halloween zdobywa popularność od lat 90. XX wieku. W ostatni dzień października przebieramy się w stroje przypominające postacie wampirów, duchów, czarownic oraz innych bohaterów horrorów i bajek. Najważniejszym symbolem Halloweenu jest wydrążona dynia, z wyciętymi oczami oraz zębami. Do wewnątrz dyni wstawia się źródło światła, co daje efekt „przerażającej” maski.

Gadżety elektroniczne na Halloween, które musisz mieć

Wraz z rozwojem technologii, do grupy rekwizytów używanych podczas „święta” Halloween dołączyły przedmioty zasilane energią elektryczną. Do halloweenowej dyni od dawna już nie wstawia się świecy, a po prostu żarówkę. Coraz większą popularność zdobywają też bardziej zaawansowane gadżety. Wśród nich można wymienić:

lampki zakładane na odzież;

lampki stawiane w pokoju;

lampy do oświetlenia terenu wokół domu;

projektory okienne (lampy projekcyjne);

pozytywki;

łańcuchy świetlne;

świecące plakaty.

Wymienione przedmioty mają za zadanie zwiększyć atrakcyjność przebrania lub wprowadzenie w domu odpowiedniego nastroju podczas Halloween. Moim zdaniem jednym z ciekawszych gadżetów jest lampa projekcyjna (projektor okienny). Za jej pomocą można wyświetlić na ścianie budynku, oknie lub innej płaskiej powierzchni dowolny obrazek, a nawet film związany z Halloween. Może być to popularna dynia, wizerunek dowolnej, baśniowej postaci, fragment ulubionego horroru czy po prostu napis „Halloween”. Ceny projektorów zawierają się w zakresie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Innym ciekawym gadżetem może okazać się świecący plakat. Najczęściej przedstawia fantastyczną „straszną” postać, która dodatkowo jest podświetlona za pomocą ledowych źródeł światła. Cena takiego plakatu to kilkadziesiąt złotych.

Warto kupić elektroniczne gadżety na Halloween

Elektroniczne gadżety na pewno pomogą uatrakcyjnić Halloween. Dadzą radość nie tylko dzieciom, ale także dorosłym. Dlatego zachęcam do ich zakupu i życzę dobrej zabawy 31 października.