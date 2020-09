Halloween event w Animal Crossing: New Horizons

Dzisiaj Nintendo poinformowało oficjalnie o nowej, jesiennej aktualizacji New Horizon o tematyce Halloween. Wydawcy dodali kilka nowych funkcji do gry, w tym opcję hodowania dyń (które w następstwie można zbierać i przetwarzać) oraz możliwość zbierania cukierków. Przy okazji nie mogło się obyć bez nowych akcesoriów i kostiumów.

Jak wiemy, w tym roku nie jest zalecane chodzenie i zbieranie słodyczy w realnym świecie, więc w ramach alternatywy można spędzić ten dzień w Animal Crossing. Oto jak twórcy opisują, co wydarzy się 31 października:

Nowe funkcje zostaną wprowadzone wraz z bezpłatną aktualizacją 30 września, a Ci, którzy ją pobiorą, otrzymają również prezent w postaci Ring Con od Ring Fit Adventure!

A Ring Con item from #RingFitAdventure will be sent as a gift for all users that download the #AnimalCrossing: New Horizons Fall update! pic.twitter.com/bIkzywiYD4