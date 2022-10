Halloween w Dying Light 2 Stay Human. Nie możesz tego przegapić

W Dying Light 2 Stay Human trwa wyjątkowe wydarzenie, przygotowane przez twórców z okazji Halloween. Czego możemy się spodziewać?

Halloween zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji Techland postanowił dodać do Dying Light 2 Stay Human specjalne wydarzenie, w ramach którego możemy liczyć na szereg atrakcji. Od 25 października do 4 listopada w mieście trwa All Hallow's Eve.

Dla fanów serii będzie to nie lada gratka, ponieważ do gry wrócą klasyczne atrakcje w postaci m.in. dyniowych Przemieńców. Za ich pokonanie otrzymamy Smakołyki, które z kolei u specjalnego handlarza, nazywanego Baką Pechowcem, wymienimy na ulepszenia, które pozwolą np. na wyższy skok czy obserwację świata tylko w czerni i bieli. Będziemy mogli także wziąć udział w specjalnych, dziennych oraz tygodniowych wyzwaniach. W ich ramach otrzymamy punkty rankingowe, a wraz ze wzrostem rangi umożliwi nam to kupienie specjalnych halloweenowych masek.

Twórcy postanowili także nieco rozweselić graczy, udostępniając za darmo od 3 do 10 listopada zestaw Dying Laught. W jego skład wchodzi m.in. kostium klauna, przerażająca broń oraz specjalna skórka na paralotnię.

Techland nie zapomniał także o nadchodzącym DLC - Bloody Ties. Każdy, kto kupi podstawową wersję gry od 26 października do 10 listopada, otrzyma całkowicie za darmo strój Rais Commando Outfit. Ważne jest to, że pojawi się on w ekwipunku dopiero po 10 listopada.