Premiera Halo Infinite już jutro. Sprawdź, czy w nowe przygody Master Chiefa będziesz mógł przeżyć wspólnie ze znajomymi w trybie coop.

fot. Maciej Persona / PCWorld.pl

Seria Halo odcisnęła swoje piętno na całym gamingu. Cykl zapoczątkowany przez studio Bungie, a obecnie kontynuowany przez 343 Industries wprowadził do naszej ukochanej branży wiele nowości. Jednym z elementów Halo, za który gracze najbardziej cenią serię to liczne tryby sieciowe i kooperacja. Jako iż w Halo Infinite multiplayer został wydany w formie oddzielnego, darmowego modułu, to skupmy się na coopie.

Kooperacja w Halo była nieodzownym elementem cyklu aż do piątej części. Wówczas studio 343 Industries zdecydowało się zerwać z wieloletnią tradycją. Warto tu podkreślić, że Halo pozwalało nie tylko na wspólną zabawę przez sieć, ale również lokalnie – na jednej konsoli. Możliwe było zatem wspólne poznawanie historii Master Chiefa na jednym urządzeniu. Studio 343 Industries zauważyło swój błąd i obiecało, że kooperacja powróci do serii w Halo Infinite – czy tak jest w rzeczywistości?

fot. Maciej Persona / PCWorld.pl

Halo Infinite coop - czy gra posiada tryby kooperacji?

Mieliśmy już okazję sprawdzić kampanię fabularną Halo Infinite. Naszą opinię na temat gry możecie poznać tutaj. W dużym skrócie, najnowsze przygody Master Chiefa to gratka dla fanów cyklu. Dobre zawsze dzielić z najbliższymi. Niestety, w przypadku dzieła 343 Industries nie będzie to możliwe. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom – Halo Infinite nie posiada trybu kooperacji. Oznacza to, że główną kampanię możecie rozegrać tylko i wyłącznie w pojedynkę. Rozczarowani? Jest jednak pewne „światełko w tunelu”.

Halo Infinite coop – data premiery

Twórcy Halo Infinite zamierzają jednak dotrzymać słowa i już zapowiedzieli, że ostatecznie coop trafi do gry. Kiedy dokładnie? Najwcześniej w okolicach maja 2022 roku. Przez liczne opóźnienia i problemy, zespół deweloperski nie mógł poświęcić odpowiednio dużo czasu na przygotowanie trybu kooperacyjnego dla kampanii. Coop ma trafić do Halo Infinite wraz ze startem sezonu 2, który najprawdopodobniej rozpocznie się właśnie za około 6 miesięcy.

Naszym celem nadal pozostaje to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli dostarczenie kampanii co-op wraz z Sezonem 2 i Forge wraz z Sezonem 3. Ale to nadal są „tylko” cele. Nie możemy się teraz zobowiązać do żadnych sztywnych dat, ponieważ jak widzimy z tą betą multiplayera, inne rzeczy mogą przesunąć się w górę w naszym priorytecie. Jeśli okaże się, że nasz system progresji nie działa tak, jak chcieliśmy, jeśli będziemy musieli przesunąć niektóre z tych większych celów, o których mówiłem wcześniej, wtedy jako zespół podejmiemy te decyzje i jasno zakomunikujemy naszym fanom, dlaczego robimy pewne rzeczy – 343 Industries.

Póki co sympatykom Halo pozostaje samotna rozgrywka w trybie kampanii bądź wspólne, drużynowe zmagania w sieci.