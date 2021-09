Halo Infinite - otwarte testy już w ten weekend. Sprawdź szczegóły

Już w najbliższy weekend, od 1 do 3 października, wszyscy chętni będą mogli wziąć w otwartych testach Halo Infinite. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, nie trzeba także zamawiać wersji przedsprzedażowej. Testy będą dostępne na PC oraz konsolach Xbox Series X i Xbox One za pośrednictwem aplikacji Xbox Insider Hub.

Testy skupią się przede wszystkim na testach trybu multiplayer.

???? Xbox Spartans! ????



Want to join in on this weekend's (Oct. 1-3) #HaloInfinite Multiplayer Tech Preview? You can download the build via the Xbox Insider Hub starting right now! Halo Insider or not, you can join on on the action. pic.twitter.com/Y8xw7vcl7N