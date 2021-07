Halo Infinite - pokaz gry już dziś. Sprawdź, jak oglądać

Już dzisiaj o 23:00 czasu polskiego odbędzie się stream, podczas którego 343 Industries zaprezentuje Halo Infinite. Będziemy mogli zobaczyć jak gra wygląda w akcji oraz poznamy jej zawartość. Twórcy powinni także powiedzieć nieco więcej na temat nadchodzących testów. Aktualnie wiadomo tylko, że mają się odbyć w dniach 29 lipca - 1 sierpnia.

