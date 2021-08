Halo Infinite z datą premiery i nowym zwiastunem!

Microsoft nadrabia zaległości i właśnie ogłosił datę premiery Halo Infintie. Master Chief powróci już w tym roku.

Wczorajsza prezentacja Xbox Gamescom Stream nie należała do najlepszych. Choć zobaczyliśmy kilka ciekawych prezentacji, to śmiało możemy stwierdzić, że zabrakło "mocnych" premier. Jak się okazuje amerykański producent nie odkrył wczoraj jeszcze wszystkich swoich kart.

Halo Infinite (fot. Microsoft)

Podczas Gamescom Opening Night Live zaprezentowano nowy zwiastun Halo Infinite, który jest wprowadzeniem do trybu sieciowego gry. To jednak nie wszystko - poznaliśmy również konkretną datę premiery nadchodzącego tytułu na wyłączność konsol Microsoftu. Halo Infinite zadebiutuje już 8 grudnia 2021 roku. Oznacza to, że superprodukcja Microsoftu przystąpi do bezpośredniej rywalizacji z polskim Dying Light 2, które zadebiutuje dzień wcześniej.

Microsoft przygotował również niezwykłe wydanie kontrolera Xbox Elite Series 2 oraz konsoli Xbox Series X.

