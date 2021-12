Halo Infinite z nową zawartością. Do gry trafią 4 tryby zabawy

Premiera Halo Infinite już za nami, ale jest to tak naprawdę dopiero początek nowej ery w historii marki. Studio 343 Industries poinformowało, że tryb sieciowy gry już niebawem wzbogaci się o nową zawartość.

fot. Microsoft

Halo Infinite znakomicie poradziło sobie jako produkcja dla jednego gracza. Najnowsze przygody Master Chiefa, to historia, którą warto poznać. Najnowsze Halo to jednak coś znacznie więcej. Od kilku tygodni gracze mogą już bawić się w darmowym trybie sieciowym produkcji. Halo Infinite Multiplayer zbiera wysokie oceny od graczy i recenzentów, a twórcy postanowili podziękować im w najlepszy możliwy sposób - dodając nową zawartość do gry.

Studio 343 Industries właśnie zapowiedziało, że już jutro - 14 grudnia, do Halo Infinite trafi ogromna aktualizacja. Oprócz pomniejszych poprawek i usprawnień do gry zawitają cztery nowe tryby rozgrywki: SWAT, Fiesta, Free-For-All oraz Slayer. Weteranów serii szczególnie powinien ucieszyć ten pierwszy. Halo SWAT to bowiem jeden z najstarszych trybów sieciowych tej zasłużonej już serii. Sprawia on, że rozgrywka jest znacznie bardziej realistyczna (jak na warunki Sci-fi). Gracze nie posiadają osłon, usunięty jest także radar, sprawia to, że starcia są znacznie krótsze, a każdy atak może okazać się śmiertelny.

Warto przypomnieć, że twórcy gry potwierdzili już wcześniej, że niebawem do produkcji trafi także pierwsza aktualizacja istotnie poprawiająca balans rozgrywki. Możemy się również spodziewać kolejnych wydarzeń i nowości w ramach trwającego właśnie pierwszego sezonu.

Halo Infinite jest obecnie dostępnie wyłącznie na konsolach Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC.

