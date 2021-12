Halo Infinite zdobywcą pierwszej nagrody na The Game Awards 2021!

Halo Infinite zaledwie od kilkunastu godzin jest dostępne dla szerokiej publiczności a już zgarnęło pierwszą nagrodę podczas The Game Awards 2021. Najnowsza produkcja 343 Industries została najlepszą grą 2021 roku według publiczności. Aaron Greenberg, szef marketingu Xboxa potwierdził tę wiadomość na swoim Twitterze.

Thank you to everyone who voted and huge congratulations to the @Halo team on winning the Players’ Voice Award. The entirely fan voted award for their favorite game of 2021 is a huge honor! ???????????? #HaloInfinite pic.twitter.com/mUuCPK7fK5