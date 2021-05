Halston - o czym opowiada nowy serial Netflixa?

W piątek na Netflixie pojawi się nowy serial oparty na prawdziwych wydarzeniach o tytule "Halston". Podpowiadamy, kim jest tytułowy mężczyzna.

Serial "Halston" pojawi się na platformie Netflix już w tym tygodniu i trzeba przyznać, że wielu wielbicieli produkcji opowiadających historie na faktach długo na niego czekało. I nic dziwnego, bo biorąc pod uwagę rangę zaangażowanych aktorów to spodziewamy się, że serial będzie wysokich lotów. W roli głównej pojawia się absolutnie profesjonalny Ewan McGregor, który został wyróżniony wygraną Złotego Globu w kategorii najlepszy aktor za wystąpienie w Fargo. Poza nim na ekranie zobaczymy Rebbecę Dayan, która zagrała w takich produkcjach jak: "Nowicjat" czy "Jestem Bogiem". Przyjrzymy się więc, jakie informacje przedstawia Netflix o najnowszej produkcji i kim jest tytułowy bohater.

Jego nazwisko dało początek imperium. Jego styl ukształtował epokę. Historia błyskawicznej sławy i równie szybkiego upadku amerykańskiego projektanta mody - Halstona.

Reżyser: Daniel Minaham

Daniel Minaham Obsada: Ewan McGregor, Bill Pullman, Rebecca Dayan, David Pittu, Krysta Rodriguez, Rory Culkin, Vera Farmiga, Gian Franco Rodriguez, Sullivan Jones, Kelly Bishop Dilone, James Waterston, Jason Kravits, Mary Beth Peil

Ewan McGregor, Bill Pullman, Rebecca Dayan, David Pittu, Krysta Rodriguez, Rory Culkin, Vera Farmiga, Gian Franco Rodriguez, Sullivan Jones, Kelly Bishop Dilone, James Waterston, Jason Kravits, Mary Beth Peil Gatunek: Dramat, Na Faktach

Dramat, Na Faktach Kategorie: Osobisty

Osobisty Kategoria wiekowa: 16+

16+ Data premiery: 14.05

Kim był Halston?

Roy Halston Frowick był amerykańskim projektantem mody, który swoją sławę uzyskał w latach 70. Mimo wszystko, jego kariera swój początek miała dużo wcześniej, bo w latach pięćdziesiątych, kiedy to zaczął naukę w School of the Art Institute w Chicago. Początkowo mężczyzna rozpoczął projektowanie i produkcję od czapek damskich, które zyskały ogromny rozgłos. Zdobycie znanej klienteli pozwoliło mu na rozszerzania działalności i zakładanie kolejnych sklepów w coraz to bardziej luksusowych lokalizacjach. Jego sława wzrosła, gdy zaprojektował toczkę Jacqueline Kennedy na inaugurację jej męża. Niestety, przez kilka zbyt pochopnie podjętych decyzji Halston utracił kontrolę nad swoim domem mody i zmarł na raka w 1990 roku w wieku 57 lat.