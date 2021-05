Hama prezentuje smartwatche na każdą rękę i kieszeń

Fit Watch od marki Hama to wodoodporne smartwatche, które zostały dzisiaj zaprezentowane światu. Jakie zalety mają cztery nowe akcesoria?

Wszystkie smartwatche Fit Watch łączy wielkość ekranów dotykowych LCD - wynosi ona 1,3". Różnią się natomiast funkcjonalnościami, wielkością i kształtem koperty oraz kolorami opaski. Ma to umożliwić łatwe dobranie odpowiedniego modelu dla każdego użytkownika. Ustawienie jasności każdego wyświetlacza pozwala na dostosowanie go do oświetlenia na zewnątrz. Zasila je litowo-polimerowa bateria, która ma umożliwić korzystanie z urządzenia przez sześć dni. Po tym czasie zegarki ładuje się magnetyczną ładowarką z kablem USB.

We wszystkich modelach zamontowano modułu GPS, dzięki któremu zyskujemy możliwość szczegółowego rejestrowania przebiegu trasy i długość biegu lub pokonanej trasy rowerowej. Po sparowaniu (przez BT) ze smartfonem, smartwatch sygnalizuje o powiadomieniach, SMS-ach, mailach itp. Dedykowana aplikacja Hama Fit Pro ma funkcję alarmowania o zaniechaniu aktywności sportowej - liczy czas, w którym pozostajemy bezczynni i drgając przypomina o konieczności rozruszania się. Wszystkie wersje zegarków mogą się pochwalić pełną wodoodpornością (klasa IP68) - niestraszne im pył, zachlapanie czy pot. Można w nich nawet pływać.

Hama Fit Watch 4900 - smartwatch ma kolor czarny, kopertę z nierdzewnej stali o szerokości 3,7 cm i grubości jednego centymetra, umożliwia śledzenie 9 dyscyplin sportowych, od biegania aż po jogę. Sugerowana cena detaliczna to 159 zł.

Hama Fit Watch 5910 - do wyboru kolor opaski czarny lub pudrowy róż. Ma kopertę ze stali nierdzewnej i identyczne wymiary, jak poprzednik. Opaskę wykonano z plastiku. Zegarek pozwala na śledzenie aż 14 dyscyplin sportowych. W oprogramowanie została wbudowana prognoza pogody. Cena sugerowana wynosi 199 zł.

Hama Fit Watch 6900 - kolor czarny, szerokość koperty 4,8 cm, grubość 1 cm, długość 25,7 cm, waga 45 g. Wykonana z aluminium koperta jest okrągła, opaska plastikowa. Do dyspozycji użytkownika 9 dyscyplin sportowych i możliwość rejestrowania swoich najlepszych osiągnięć. Zaimplementowano tu funkcji zdalnego wyzwalania aparatu smartfona. Cenę tego modelu ustalono na poziomie 259 zł.