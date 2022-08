Handlujesz kryptowalutami? Samsung już wkrótce może ci w tym pomóc

Samsung Securities podobno pracuje nad uruchomieniem własnej platformy wymiany kryptowalut na początku przyszłego roku.

Fot. Babak Habibi / Unsplash

Raporty mówią, że Samsung nie jest jedyną południowokoreańską firmą, która dąży do uruchomienia własnej platformy wymiany kryptowalut, ponieważ kilka innych firm kładzie teraz nacisk na niezbędne podstawy dla swoich przyszłych platform handlu kryptowalutami.

To nowe wejście na rynek kryptowalut przez różne krajowe firmy jest w dużej mierze napędzane stanowiskiem prezydenta Yoon Suk-yeol w sprawie kryptowalut i handlu aktywami wirtualnymi. W przeciwieństwie do byłego prezydenta Korei, Yoon Suk-yeol ma pro-kryptowalutowe stanowisko i opracował plany zachęcania krajowych inwestorów.

Niemniej jednak, południowokoreański regulator finansowy (FIU) ustanowił nowe zasady dotyczące platform aktywów cyfrowych, a ponad 60 krajowych firm nie spełniło przepisów, co doprowadziło do ich zamknięcia we wrześniu. Wydaje się, że ich upadek stworzył pustkę w krajowym segmencie handlu kryptowalutami, a kilka firm inwestycyjnych, w tym Samsung Securities, chce teraz wypełnić tę lukę.

Samsung może wydać swoją platformę handlu kryptowalutami na początku przyszłego roku

Po tym, jak dziesiątki krajowych firm kryptowalutowych upadły w zeszłym roku, cztery główne giełdy pozostały operacyjne, w tym Upbit, Bithumb, Coinone i Korbit. Samsung Securities - wiodąca firma inwestycyjna w Korei Południowej - planuje podobno dołączyć do konkurencji i wprowadzić swoją platformę handlu kryptowalutami na początku 2023 roku.

Warto jednak zauważyć, że Samsung Securities zabawiał się tym pomysłem już wcześniej, ale firma podobno nie zdołała zabezpieczyć niezbędnych talentów, aby zmaterializować swoje cele. Pierwsza próba Samsung Securities wejścia w ten biznes zatrzymała się w zeszłym roku, ponieważ firma nie mogła stworzyć zespołu do tego zadania.

Samsung podobno wraca teraz do deski kreślarskiej i prowadzi nowe badania nad tym, jak włamać się do biznesu tokenów bezpieczeństwa opartego na blockchainie, ale czas pokaże, czy gigant technologiczny osiągnie swoje cele do 2023 roku. Samsung oferuje już Blockchain Wallet dla użytkowników urządzeń Galaxy, aby bezpiecznie przechowywać swoje wirtualne aktywa, ale to, czy firma chce osadzić swoją platformę handlu kryptowalutami w swoim istniejącym cyfrowym portfelu, jest niejasne.