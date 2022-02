Hannibal ma apetyt na więcej. Netflix zainteresowany czwartym sezonem

Trudno zapomnieć poczucie niedosytu po zaledwie trzech sezonach doskonałej serii z Madsem Mikkelsenem. Wiele wskazuje jednak na to, że Hannibal ma szansę powrócić. Nad czwartym sezonem serialu rzekomo zastanawia się Netflix.

Po trzech sezonach Hannibal zniknął z radarów w 2015 roku. Już wtedy twórcy serialu rozmawiali z Netfliksem o kontynuacji, ale prawa do tytułu spoczywały w rękach Amazon Prime, co utrudniło całą sprawę. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że temat niedawno powrócił, a Netflix jest nadal zainteresowany.

Na razie nie wiemy czy prawa Amazon Prime do Hannibala wygasły albo serwis zdecydował się wreszcie na jego odsprzedaż. Zarówno Bryan Fuller, czyli twórca serialu, jak i aktorzy wcielający się w główne role wyrażali zainteresowanie kontynuacją. W wywiadach potwierdzał to również sam Mads Mikkelsen.

Zobacz również:

Co prawda Mikkelsen obecnie wskoczył do obsady filmu "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a" zastępując tam Johnego Deppa, ale podobnie jak większość aktorów Hannibala zapowiada, że jest w stanie poczekać dłużej na powrót popularnej serii. No to ja też poczekam.

Czytaj też: TOP 10: Najbardziej wyczekiwane seriale 2022 roku!