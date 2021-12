Harley Quinn i spółka pojawią się podczas The Game Awards

Poznaliśmy pierwszego bohatera The Game Awards 2021. Podczas wydarzenia zobaczymy w akcji najnowszą produkcję studia Rocksteady Games - Suicide Squad: Kill the Justice League. Harley Quinn i spółka w akcji.

fot. Rocksteady Studios

Sefton Hill - dyrektor kreatywny i współzałożyciel studia Rocksteady ewidentnie nie może doczekać się już wydarzenia The Game Awards 2021. Deweloper za pośrednictwem Twitter ujawnił właśnie, że podczas gali zobaczymy pierwszy materiał z rozgrywki w Suicide Squad: Kill the Justice League.

Ja i zespół Rocksteady Games przygotowujemy się do udziału w The Game Awards, nie mogąc się doczekać, by podzielić się z wami wszystkimi tym chaosem - Sefton Hill.

Suicide Squad: Kill the Justice League z pokazem rozgrywki na The Game Awards 2021

Suicide Squad: Kill the Justice League to przygodowa gra akcji, która pozwoli nam swobodnie eksplorować kultowe Metropolis. Twórcy ujawnili, że w produkcję będziemy mogli zanurzyć się w pojedynkę bądź wspólnie ze znajomymi. Gra zaoferuje bowiem system kooperacji. Co nie jest wielkim zaskoczeniem będziemy mogli wcielić się w członków niesławnego "Legionu Samobójców", do którego należą: Harley Quinn, Deadshot, Kapitan Boomerang oraz King Shark.

Do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć jedynie filmowy zwiastun gry, ale podczas The Game Awards 2021 to się zmieni. Gala wystartuje w nocy z czwartku na piątek o godzinie 1:00.

