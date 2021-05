Harmonogram luzowania obostrzeń – koniec z maseczkami na świeżym powietrzu i szybsze otwarcia

Ogłoszono właśnie zmiany w majowym harmonogramie luzowania obostrzeń. Sprawdź, co już wkrótce będzie można robić.

Pod koniec kwietnia rząd ogłosił ustalony harmonogram luzowania obostrzeń w maju z zastrzeżeniem, że może on ulec zmianie, w zależności od bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Nikt jednak się nie spodziewał, iż prowadzenie luzowań może zostać przyspieszone, jak ogłosił to właśnie premier.

Ogłoszono właśnie kilka, ale za to istotnych zmian w przedstawionym wcześniej harmonogramie luzowania obostrzeń. Jak ogłosił dziś minister zdrowia - Adam Niedzielski, postanowiono przyspieszyć odmrażanie gospodarki w poszczególnych sektorach, co z kolei podczas późniejszej konferencji prasowej potwierdził premier Mateusz Morawiecki. Trzeba jednak przyznać, iż już teraz wiemy, że poszczególne z wcześniejszych zapowiedzi nie doszły jeszcze do skutku.

W związku z powyższym, przedstawiono nowy, aktualny plan odmrażania gospodarki oraz to, które punkty zostaną w najbliższych dniach ponownie otwarte.

Nowy Harmonogram luzowania obostrzeń

Od 15 maja

Zniesienie obowiązku noszenia maseczek ochronnych na wolnym powietrzu.

Otwarcie zewnętrznej działalności kin, teatrów, filharmonii, itp., z zachowaniem 50% wolnych miejsc.

Otwarcie tzw. ogródków w działalności gastronomicznej – przy zachowaniu 50% wolnych miejsc lub co najmniej metrowej wysokości odgrodzeniami pomiędzy stolikami.

Wznowiona zostaje działalność edukacyjna, animacyjna oraz świetlice na wolnym powietrzu, prowadzone przez ośrodki kultury. Oczywiście, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

W transporcie zbiorowym dopuszczone będzie zajęcie 100% miejsc siedzących lub 50% wszystkich miejsc, przy 50% zajęciu miejsc siedzących.

Rozpoczęcie nauki hybrydowej zarówno dla klas 4-8 szkół podstawowych, jak i dla klas 1-4 szkół średnich.

Powrót publiczności na zewnętrzne obiekty sportowe, jednak z obłożeniem do 25% dostępnych miejsc.

Możliwość organizacji wydarzeń sportowych poza obiektami, ale z łącznym limitem do 150 osób.

Od 21 maja

Otwarcie kin, filharmonii, teatrów i oper – z zachowaniem reżimu sanitarnego i 50% obłożeniem dostępnych miejsc, bez możliwości spożywania napojów oraz posiłków.

Wznowienie działalności parków rozrywki, z limitem do 50% dostępnych miejsc.

Powrót funkcjonowania działalności świetlic i ośrodków kultury w pomieszczeniach, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Od 28 maja