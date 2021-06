Harmony OS 2.0 to nadal Android 10! Został nawet easter egg

Huawei przekazuje, że Harmony OS opiera się na otwarto-źródłowych repozytoriach, aby przyśpieszyć rozwój oprogramowania. W praktyce oznacza to, że Harmony OS 2.0 to nic innego jak Android 10 ze zmienioną nakładką graficzną.

Huawei oficjalnie zaprezentował finalną wersję systemu operacyjnego Harmony OS 2.0. W niedalekiej przyszłości większość smartfonów i tabletów Huawei otrzyma aktualizację, która teoretycznie usunie z ich pokładu Androida wraz z nakładką EMUI. To jednak nie do końca prawda. Okazuje się bowiem, że Harmony OS 2.0 to w rzeczywistości nadal Android 10 bez dostępu do usług Google.

Huawei MatePad

System operacyjny od Huawei nadal ma mnóstwo cech wspólnych z Androidem w wersji 10 (Android Q). Obecnie Harmony OS 2.0 to tak naprawdę kolejna nakładka, która skrzętnie maskuje, że źródłem systemu w dalszym ciągu jest otwarto źródłowy Android.

Potwierdza to aktualizacja tabletów Huawei MatePad. Posiadają one preinstalowany system operacyjny Harmony OS. Szybko okazało się jednak, że jest to Android 10 z nową nakładką.

Huawei zapominał nawet wykasować easter egg z Androida 10. Na liście programów znajdziemy Android Q Easter Egg.

Easter egg android w Harmony OS 2.0

W praktyce oznacza to, że obecnie Harmony OS 2.0 nadal korzysta z Androida. Dodatkowo do jego budowy posłużyło nie najnowsze wydanie z 2019 roku, a Huawei zaprojektował jedynie nakładkę graficzną.

Możliwe, że w przyszłości Harmony OS 2.0 uniezależni się od Androida, ale obecnie system operacyjny Harmony OS 2.0 to głównie nowa nazwa dla Androida 10 bez usług Google za to z nakładką EMUI.

Źródło: androidauthority.com